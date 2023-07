„Spinnt ihr?!”: Andrea Kiewel motzt ihr Fernsehgarten-Team an

Von: Volker Reinert

Fulminante Show am Sonntag im ZDF! Beim Fernsehgarten moderierte Andrea Kiewel dieses Mal an der Seite von Schlagerstar Mickie Krause. Doch gegen Ende der Show motzte die Berlinerin ihr Team an.

Mainz - Am Sonntag (9. Juli) ging es beim ZDF-„Fernsehgarten um das Thema Sport. Bei bestem Sommerwetter und ganz nach dem Motto der Sendung „Es lebe der Sport“ zeigten sich Andrea Kiewel (58) und Co-Moderator Mickie Krause (53) von ihrer aktiven Seite. Gegen Ende der Show plantschten beide im Pool am Mainzer Lerchenberg. Doch dann geriet „Kiwi“ kurz mit ihrem Team aneinander. Wieso?

ZDF-Fernsehgarten: Viele Schlagerstars und Sportler in der Show

Neben Mickie Krause, der auch als Musikact performte, sorgten unter anderem auch Peggy March (75), Joachim Witt (74), Oli. P. (44) und Alex Vargas (35) für reichlich musikalische Abwechslung. Auch wurden in der Show viele Sportler und ihre Sportarten gezeigt. So waren neben einer Schachgroßmeisterin auch Tennis-Akrobaten, ein Trio aus Show-Jongleuren und „Ninja-Warrior“-Kandidaten, mit denen Andrea Kiewel und Mickie Krause einen peinlichen Moment hatten, zu sehen.

Am Ende der Show wagten sich „Kiwi“ und der Mallorca-Sänger ins kühle Nass. Kein Wunder bei den hohen Temperaturen über 30 Grad. Doch nachdem Andrea Kiewel die Zuschauer mit Wasser bespritzte und sich Krause zu ihr gesellte, wurde Kiewel kurz ungehalten gegenüber ihres Teams.

„Spinnt ihr?“: Andrea Kiewel versteht ihr Team nicht

Zu ihrem Team fragte die Moderatorin: „Haben wir noch Zeit oder war es das? Große Aufregung“. Die TV-Zuschauer konnten die Antwort des Teams zwar nicht hören, doch aus „Kiwi“ schallte es lautstark heraus: „Jetzt haben wir noch sechs Minuten? Spinnt ihr? Die ganze Zeit hetzt ihr uns“.

Abkühlung muss sein. Im ZDF-„Fernsehgarten“ am 9. Juli sprangen Andrea Kiewel und Schlagerstar Mickie Krause ins kühle Nass, doch dann geriet die Moderatorin kurz mit ihrem Team aneinander. © Screenshot: zdf.de

Der Schlagerstar Krause grätschte allerdings in das Gespräch: „Ja, dann können wir ja jetzt noch singen“. Darauf wollte die Moderatorin wahrscheinlich auch hinaus. Mit einem lauten „Ja“ freute sie sich über die zusätzliche Sendezeit und lauschte Krauses Gesangsdarbietungen und seinem Song „Schatzi, schenk mir ein Foto“. Aufgepasst: Im August 2023 gibt es für den ZDF- „Fernsehgarten“ und Andrea Kiewel eine Programmänderung. Verwendete Quellen: zdf.de