ZDF-Sportstudio-Zuschauer entsetzt: Dunja Hayali verteidigt heikle Fragen an querschnittsgelähmte Sportlerin

Dunja Hayali stellte der querschnittsgelähmten Kristina Vogel im Sportstudio (ZDF) eine Frage, die vielen Zuschauern zu weit ging. Die Moderatorin wehrt sich gegen die Kritik.

Update vom 17. Dezember 2018, 15.21 Uhr: Dunja Hayalis (44) Interview mit der querschnittsgelähmten Kristina Vogel im „Aktuellen Sportstudio“ sorgte am Samstagabend für viel Kritik bei den Zuschauern. Der Grund: Die Moderatorin hatte die 28-jährige Sportlerin auch zu heiklen Themen, unter anderem nach möglichen Selbstmordgedanken, befragt. Einige Zuschauer empörten sich daraufhin über einen „Tiefpunkt des Sportstudios“ und kritisierten das „unsägliche Interview“.

Das lässt Dunja Hayali nicht auf sich sitzen. Am Sonntagabend wunderte sich die Moderatorin auf Twitter über die Reaktionen mancher Zuschauer und betonte, dass die Fragen vorher abgesprochen gewesen seien. Sie habe in den vergangenen zehn Jahren mit etlichen Menschen mit Behinderung geredet, außerdem solle man ihrer Meinung nach mit Tabus brechen, so Hayali.

reax von manchen ist interessant. „wie kann man nur“



man kann und sollte:

1. wenn es abgesprochen ist

2. wenn man in 10 jahren mit etlichen menschen mit behinderung darüber geredet hat

3. wenn sie sagen: frag

4. wenn man tabus bricht (erinnere an diskussion nach enkes tot) https://t.co/YZFdDseJbX — Dunja Hayali (@dunjahayali) 16. Dezember 2018

Auch einen Tweet von Kristina Vogel selbst teilte Hayali mit dem Kommentar: „Damit ist alles gesagt.“ Vogel selbst hatte die Fragen offenbar keineswegs als unpassend oder unangenehm empfunden. Sie bedankte sich am Sonntagabend via Twitter bei der Moderatorin für das „angenehme, aber auch sehr ehrliche Interview“.

damit ist alles gesagt. schönen abend allen! pic.twitter.com/2E1sRYTR9W — Dunja Hayali (@dunjahayali) 16. Dezember 2018

Und auch andere Zuschauer verteidigten die Fragen der Moderatorin und lobten das Gespräch als „sehr mutig“ und „offen“.

Die Fragen nach Selbstmordgedanken und Amputation sind doch jene, welche einen interessieren. Gerade wenn man sich nicht in die Situation hineinversetzen kann. Und Hut ab vor Frau @KristinaVogel und @dunjahayali , dass sie meinen Horizont diesbezüglich erweitern. #sportstudio — System Troll (@MarcoKlex) 15. Dezember 2018

ZDF-Sportstudio: Dunja Hayali stellt Sportlerin ungewöhnliche Frage - Viele Zuschauer sind entsetzt

Update vom 16. Dezember: Im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF hatte Moderatorin Dunja Hayali am Samstag die querschnittsgelähmte Kristina Vogel zu Gast. Hayali befragte die zweifache Bahn-Olympiasiegerin auch zu möglichen Selbstmordgedanken. Die 28-Jährige antwortete: „Daran darf man nicht denken“. Im Netz zeigten sich viele Zuschauer entsetzt.

@ZDFsportstudio Wow Frau Hayali, einige Fragen waren wirklich sowas von unverschämt, ein absoluter Tiefpunkt des Sportstudios.

Und als selbst Behinderte meine ich, mir ein Urteil erlauben zu dürfen. #sportstudio #zdf — Jana Ferry (@janabsc) 15. Dezember 2018

Frau Hayali hat heute im #sportstudio den absoluten Tiefpunkt jeglichen Journalismus erreicht. Christina Vogel, nach Unfall querschnittsgelähmte Bahnradsportlerin, durfte sich die Frage anhören, ob sie jemals an Selbstmord gedacht hätte. Diese @dunjahayali gehört abgesetzt. JETZT — Joerg Stiller (@JoergStiller) 15. Dezember 2018

.@dunjahayali was sind das für Fragen?, die vor allem in einer Sportsendung völlig fehl am Platz sind! #sportstudio — (@kiinq_szaaza) 15. Dezember 2018

#sportstudio „Haben Sie mal über Selbstmord nachgedacht?“ Dunja Hayali zu Kristina Vogel. Geht‘s noch? — Werner Fritsch (@wefritsch) 15. Dezember 2018

Dunja Hayali: ZDF-Moderatorin reagiert auf Hass-Kommentare

Update vom 25. November: Dunja Hayali polarisiert und zieht immer wieder Hass im Netz auf sich. Gerade jetzt wieder wurde die TV-Journalistin auf Twitter wieder übel beschimpft.

Ihre Fans sind außer sich. „Das wäre mir an Ihrer Stelle doch glatt eine kleine Strafanzeige wert...”, kommentiert einer. „Oh weh, ich finde es schrecklich, was Sie sich alles durchlesen müssen ...“, schreibt ein anderer. „... auch wenn ich Ihre politische Meinung nicht teile, finde ich solche Beleidigungen völlig unmöglich“, bemerkt ein weiterer.

Dunja Hayali dagegen reagiert überraschend entspannt: „Aber Leute, habt ihr eigentlich keine anderen Probleme? Geht raus, seid nett. Packt mit an. Helft. Tut was Gutes. Dazu braucht es allerdings mehr als 280 Zeichen.“

immerhin „edelnutten“... ‍♀️

aber leute, habt ihr eigentlich keine anderen probleme?

geht raus. seid nett. packt mit an. helft. tut was gutes. dazu braucht es allerdings mehr als 280 zeichen... pic.twitter.com/ekDnnU9QqY — Dunja Hayali (@dunjahayali) 24. November 2018

Steinmeier überreicht Dunja Hayali das Bundesverdienstkreuz

News vom 22. Mai: Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Fernsehjournalistin Dunja Hayali das Bundesverdienstkreuz verliehen. Steinmeier zeichnete am Dienstag im Schloss Bellevue in Berlin zudem mehrere weitere engagierte Bürger aus. Die Demokratie brauche Menschen wie die Ausgezeichneten, erklärte Steinmeier. Anlass für die Verleihung ist der Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes am 23. Mai 1949, der sogenannte Verfassungstag.

"Wir brauchen Menschen, die Probleme nicht nur beklagen und darauf warten, dass 'der Staat' oder 'die Politik' sie lösen, sondern die selbst aktiv werden - ganz gleich, ob es um das Leben im eigenen Dorf geht oder um die Zukunft Europas", sagte Steinmeier. Es wurden laut Bundespräsidialamt Bürger im Alter zwischen 20 und 90 Jahren geehrt, die sich "in herausragender Weise für Freiheit und Demokratie und gegen Rechtextremismus und Gewalt" engagieren.

Zu den Geehrten gehört unter anderem Hayali, die sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzt. "Wir brauchen Journalistinnen und Journalisten mit Handwerkszeug und Ethos", zeigte sich Steinmeier überzeugt.

Video: Dunja Hayali im Talk bei Late Night Berlin

Bundesverdienstkreuz auch für Bürgerinitiative und Baumpflanzkampagne

Das Bundesverdienstkreuz erhielt auch die Schriftstellerin Juli Zeh, die sich immer wieder in politische Debatten einmischt. Ausgezeichnet wurde zudem der 20-jährige Felix Finkbeiner aus Bayern, der als Schüler eine weltweite Baumpflanzkampagne zum Kampf gegen den Klimawandel initiierte. Ebenfalls geehrt wurden Sabine und Daniel Röder aus Frankfurt am Main. Sie gründeten die Bürgerinitiative "Pulse of Europe".

Lesen Sie auch: „Kein Recht auf Hass“: Dunya Hayali verteidigt Deutschlands umstrittenstes Gesetz

Ebenfalls interessant: Asylstreit in Livesendung von Hayali: Ramsauer „beleidigt“ Zuschauer

Update vom 5. Oktober 2018: DHL-Paket an Bundespräsident Steinmeier kommt nicht an - und der Grund ist kaum zu fassen

Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat so seine Probleme mit DHL: Ein an ihn adressiertes Paket ins Bundespräsidialamt kam nicht an. Der Grund bringt viele zum Lachen.

AFP





Lesen Sie auch: Trotz Polizeischutz: Gewaltsamer Einbruch im Haus von Vizekanzler Olaf Scholz