Entertainer Stefan Mross nach „Immer wieder sonntags“-Auftritt von Jonny Hill sichtlich ergriffen

Von: Julia Hanigk

Teilen

Bei „Immer wieder sonntags“ trat Jonny Hill auf. Stefan Mross war davon gerührt. © Screenshots ARD/Immer wieder sonntags 21.08.22

Stefan Mross begrüßte bei „Immer wieder sonntags“ Schlagerlegende Jonny Hill. Nach dessen Lied „Ruf Teddybär eins-vier“ war der Moderator sichtlich ergriffen. Er musste erst einmal kurz durchatmen.

Mainz - Bei „Immer wieder sonntags“ empfängt Stefan Mross (46) jeden Sonntag Schlagerstars, die ihre neuesten Hits auf der ARD-Bühne präsentieren. Dabei sind auch immer wieder Schlagerlegenden, die Songs singen, die viele noch aus ihrer Kindheit kennen dürften. Diesmal gab sich Jonny Hill die Ehre und berührte den Moderator mit seinem Auftritt sichtlich.

Jonny Hill präsentiert „Ruf Teddybär eins-vier“ bei Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags“

„Wenn man deren Lieder hört, dann hat man wirklich ganz, ganz große Erinnerungen dran“, schwärmte Stefan Mross schon bei der Ankündigung des Schlagerstars. 1979 wurde Jonny Hills Lied „Ruf Teddybär eins-vier“ zum Hit. Es handelt sich um ein Lied, das nicht gesunden, sondern mit Sprechgesang erzählt wird: Im Text geht es um den Funkkontakt eines Fernfahrers mit einem Jungen im Rollstuhl, dessen Vater auch Trucker war und bei einem Unfall ums Leben kam.

Stefan Mross kündigt weiter an: „Ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass er heute hier ist und eines meiner Lieblingslieder für uns als Evergreen präsentiert. Wenn ich Ihnen jetzt sage: ‚Ruf Teddybär eins-vier, dann wissen Sie ganz genau, wen ich meine.“ Das Publikum applaudiert und filmt den Auftritt fleißig mit Handys mit.

„Boah“: Stefan Mross muss nach Jonny-Hill-Auftritt kurz durchatmen vor Rührung

Als Hills Hit zu Ende ist, sieht man Stefan Mross an, dass ihn der Auftritt sehr berührt hat. „Ich weiß nicht, wie‘s euch geht, aber... Boah“, sagt er sichtlich ergriffen. Dann fängt er sich wieder und bittet um einen weiteren Applaus für den Künstler. „Alles Gute, mein Freund“, schickt er hinterher mit einem Seufzer: „Haaaah.... Schön, schön, schön!“

Ihm fällt es sogar schwer, jetzt eine passende Überleitung zu finden, wie er seinem Publikum gesteht: „Gar nicht so einfach... Das ist immer dann so ein ganz schmaler Grat von Emotionen, zum Beispiel in ein neues Spiel zu gehen“, so Mross. Ganz der Profi geht es dann aber mit einer Spielmoderation von Vincent Gross weiter, die Mross eine Sekunde zum Durchatmen verschafft haben dürfte.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Zusammen mit seiner Frau Anna-Carina Woitschak geht Stefan Mross aber auch selbst bald wieder auf Tournee. Für „Immer wieder Schlager“ gab Mross jetzt die Tourdaten bekannt. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags 21.08.22