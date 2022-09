Zu altbacken: Stefan Mross wollte „Immer wieder sonntags“ eigentlich nicht moderieren

Von: Lisa Klugmayer

Stefan Mross ist schon seit unglaublichen 17 Jahren das Gesicht von „Immer wieder sonntags“. Jetzt überrascht der Schlagerstar bei „Grill den Henssler“ allerdings mit der Aussage, dass er die Moderation der ARD-Show anfangs tatsächlich ablehnen wollte.

Magdeburg - Seit 1995 begeistert „Immer wieder sonntags“ (ARD) wöchentlich seine Zuschauer. Vor allem seitdem Stefan Mross die Sendung moderiert, ist die Show aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken. Kaum zu glauben, dass er „Immer wieder sonntags“ anfangs ablehnen wollte. Sie hat ihm „nicht so gefallen“ verrät der Schlagerstar nun bei „Grill den Henssler“.

„Inzwischen moderierst du seit 17 Jahren ‚Immer wieder sonntags‘“, stellt Laura Wontorra anerkennend fest. Dafür gibt es auch einen tosenden Applaus vom Publikum. „Wer moderiert schon 17 Jahre lang eine Sendung? Das ist wirklich irre. Immer noch großartig, immer noch toll. Aber zuerst wolltest du die Sendung ablehnen?“, fragt sie Stefan Mross dann verwundert.

Stefan Mross antwortet zunächst nur mit einem wissenden Lachen. „Ja, sie hat mir halt noch nicht so gefallen, wie ich es mir vorgestellt habe“, so der Schlagerstar. „Du hast echt gesagt, das ist mir ein bisschen zu altbacken“, bohrt Laura Wontorra nochmal nach. Stefan Mross antwortet schließlich mit einem simplen Ja.

27 Jahre „Immer wieder sonntags“: Diese Moderatoren standen vor Stefan Mross vor der ARD-Kamera

Anfänglich moderierte Max Schautzer die Open-Air-Show vom Gelände des Europa-Parks in Rust. Gast der ersten Sendung war unter anderem Roberto Blanco. „Immer wieder sonntags“ musste anfangs als Konkurrenzformat zum ZDF-Fernsehgarten zunächst Kritik hinnehmen, was auch an Schautzer lag. 2004 übernahm Sebastian Deyle, doch dann sanken die Quoten rasant. 2005 sorgte ein neues Konzept mit Stefan Mross als Moderator wieder für Aufschwung.