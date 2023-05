„Sugar Daddy“: „Immer wieder sonntags“-Zuschauer diskutieren über Bett-Szene mit Mross

Von: Elena Rothammer

Bei „Immer wieder sonntags“ begrüßte Schlagerstar Stefan Mross seinen Gast Michael Holm mit einem Frühstück im Bett. Die Zuschauer fanden diesen Anblick allerdings äußerst befremdlich.

Rust - Am Sonntagmorgen (14. Mai) lief in der ARD „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (47). Auf seiner Gästeliste stand dieses Mal unter anderem Michael Holm (79). Für ihn hat sich der Schlagerstar etwas Besonderes überlegt. Was als gemütliches Interview-Ambiente gedacht war, löste bei den Zuschauern allerdings etwas ganz anderes aus.

Stefan Mross interviewt Michael Holm beim Frühstück im Bett

Mit seiner Trennung von Anna-Carina Woitschack und einem angeblichen Alkoholproblem sorgte Stefan Mross zuletzt für reichlich Negativ-Schlagzeilen. Bei „Immer wieder sonntags“ will er davon aber nichts wissen und stattdessen gute Laune verbreiten. In der Ausgabe vom 14. Mai empfing er Michael Holm sogar mit einem Frühstück im Bett in der ARD-Sendung.

„Sie wundern sich wahrscheinlich, dass ich heute noch im Bett liege, so wie einige von Ihnen zu Hause“, sprach Stefan Mross zu seinen Zuschauern und kündigte „Bettgeflüster“ mit Michael Holm an. Schmatzend mit einem Croissant im Mund und Kaffee stellte er dem Schlagersänger im Bett liegend einige Fragen zu vergangenen Gerüchten über ihn. Bei den Zuschauern sorgten diese Szenen jedoch für gemischte Gefühle.

Twitter-User lästern über Stefan Mross‘ Bett-Szenen

Auf Twitter wurde der Anblick, den Stefan Mross auf dem Bett neben Michael Holm bot, heiß diskutiert. „Wenn du mit dein Sugar Daddy sonntags im Bett liegst“, schrieb ein Twitter-User zu einem Bild der Szene. Ein weiterer Nutzer hatte wohl ganz ähnliche Gedanken. „Warum liegt hier überhaupt Stroh?“, schrieb er und spielte damit auf Zitat aus einem berühmten Pornofilm an. Ein anderer flehte: „Bitte redete nur und macht nichts anderes!“

Doch nicht nur die Aktionen von Gastgeber Stefan Mross wurden rege von den Zuschauern diskutiert. Auch Mark Keller sorgte bei „Immer wieder sonntags“ für Aufsehen, indem er einer fremden Frau überraschend nah kam und ihr durchs Haar fuhr. Verwendete Quellen: ARD; Twitter