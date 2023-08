Quoten-Explosion: TV-Analyse zeigt, was bei Sat.1 passierte, als Harry Kane eingewechselt wurde

Von: Lisa Klugmayer

Sat.1 sichert sich mit dem 3:0-Sieg von RB Leipzig den Sieg im Quotenduell. Allerdings kann der DFL-Supercup erst in der zweiten Halbzeit Silbereisens „Schlagerstrandparty“ überholen.

München – Die „Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen (42) oder der DFL-Supercup? Die Mehrheit der TV-Zuschauer entschied sich für König Fußball und bescherte Sat.1 damit am Samstag (12. August) den Quotensieg. Interessant ist, dass die Zuschauerzahlen während der zweiten Halbzeit nochmal deutlich anstiegen. Fast gleichzeitig verließ eine heiß diskutierte Neuverpflichtung die Ersatzbank.

Den Quotenkrieg hat Sat.1 mit der Übertragung des DFL-Supercups auf jeden Fall gewonnen. Wie DWDL-Zahlenzentrale zeigt, lockte die erste Halbzeit (ab 20.45 Uhr) insgesamt 3,69 Millionen Menschen (Marktanteil: 16,6 %) vor die TV-Bildschirme. In der zweiten Hälfte konnte Sat.1 diesen Wert sogar noch steigern. Ab 21:48 Uhr verfolgten nämlich 4,79 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 21,8 %) das Spiel.

Die Neugier auf Rekord-Verpflichtung Harry Kane (30) war hier wohl ausschlaggebend. Denn als der Engländer kurz nach 22 Uhr eingewechselt wurde, „zeigte sich übrigens ein etwas deutlicherer Reichweitenanstieg als in den Momenten zuvor“, berichtet DWDL. Kurz vor Spielende war die Reichweite dann am größten.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord?

Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.