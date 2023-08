Diese Luxus-PS-Protzkarre fährt „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek

Von: Diane Kofer

Bei „Bares für Rares“ untersucht Experte Sven Deutschmanek teils uralte Raritäten. Beim Autofahren setzt er hingegen auf modernen Luxus und viel PS.

Pulheim – „Bares für Rares“ gehört schon lange zu den festen Größen im deutschen Fernsehen. TV-Koch Horst Lichter (61) führt durchs Programm, wenn Privatpersonen mit ihren urigen Erbstücken und Keller-Schätzen in den TV-Studios in Pulheim bei Köln Geld machen wollen. Bevor es in den Händlerraum geht, werden die Raritäten von einem Experten untersucht und geschätzt – Sven Deutschmanek (47) ist einer dieser Experten. Privat steht er aber nicht nur auf alten Krimskrams, sondern düst mit einer Luxuskarre durch die Gegend.

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek hegt und pflegt seinen Luxuswagen

Auf der Instagram-Seite von „Bares für Rares“ dürfen die Zuschauer den Berater bei seinem Tag am Set begleiten – von der Ankunft am Parkplatz bis Drehschluss nimmt er die Fans mit und gibt Einblick in seinen Alltag. Was dabei besonders auffällt: die Luxuskarre, aus der Sven gleich zu Beginn aussteigt. Dabei handelt es sich um einen dunkelgrauen Ford Mustang GT mit ordentlich PS. Denn die Autos bringen zwischen 269 und 487 PS mit.

Dass der Schieder-Schwalenberger seine Protzkarre gut umsorgt, beweist er auf seinem eigenen Instagram-Kanal – denn dort zeigt er seinen Wagen während einer Putz-Session. „Karre waschen fahren!“, schreibt der TV-Star zu dem Bild und fügt noch stolz hinzu, dass der Mustang mit einem V8-Motor ausgestattet ist. Die „Bares für Rares“-Fans sind jedenfalls begeistert von dem Auto. „Geile Karre“, kommentiert ein User, ein anderer fügt hinzu: „Guten Geschmack bei Autos hat er schonmal.“

Sven Deutschmanek Sven Deutschmanek ist seit 2014 Teil des „Bares für Rares“-Teams. Als gelernter Kfz-Mechaniker hat er sich seine Expertise in der Antiquitäten-Branche selbst angeeignet und bringt mittlerweile 18 Jahre Erfahrung in dem Bereich mit. Zu seinen Spezialgebieten gehören unter anderem die Einschätzung von Designklassikern der 70er Jahre, aber auch Blechspielzeug, Silber und Porzellan. Privat ist der Experte Familienmensch durch und durch. 2018 kam sein Sohn zur Welt. Im Netz zeigt er sich ab und zu bei gemeinsamen Unternehmungen mit dem Kleinen und seiner Partnerin. Quelle: zdf.de

Nicht nur teure Autos: So viel Geld liegt am „Bares für Rares“-Set.

Dass der Experte eine Leidenschaft für Fahrzeuge hat, dürfte nicht überraschen – immerhin ist er gelernter Kfz-Mechaniker. Am Set der ZDF-Show ist Svens Mustang aber bei Weitem nicht das einzige Schmuckstück. Die Händler rechnen an jedem Drehtag mit ziemlich teuren Antiquitäten und sind deshalb auch bestens vorbereitet. Wie Bunte berichtet hat, liegen pro Kopf etwa 5.000 Euro Bargeld bereit. Da immer um die fünf Händler mitbieten – kommen am „Bares für Rares“-Set regelmäßig fünfstellige Summen zusammen. Kein Wunder, dass vor Ort Security-Mitarbeiter bereitstehen.

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek fährt mit seinem Ford Mustang GT zum Drehtag in Pulheim bei Köln. © Instagram/ sven.deutschmanek.official/ ZDF/ Sascha Baumann (Fotomontage)

Wie viel Geld die Verkäufer für ihre privaten Schätze wirklich bekommen können, zeigte sich in einer „Bares für Rares“-Sendung Ende Juli. Angeboten wurde eine Grafik des verstorbenen Künstlerehepaares Christo (1935-2020) und Jean-Claude (1935-2009). Obwohl die Verkäufer das Stück zuvor für nur sieben Euro im Internet verscherbeln wollten, erhielten sie von Sven Deutschmaneks Kollegen 1.020 Euro. Verwendete Quellen: Instagram/ baresfuerrares, Instagram/ sven.deutschmanek.official, Bunte.de