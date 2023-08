Warum ist „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ im SWR ein musikalisches Erfolgskonzept?

Von: Diane Kofer

In der SWR-Show „Schlager-Spaß“ lädt Andy Borg zum musikalischen Beisammensein ein. Zur Primetime um 20.15 Uhr erwartet der Sänger hochkarätige Schlagergäste.

Offenburg – Seit 2018 gehört „Schlagerspaß mit Andy Borg“ zum festen Programm des SWR. Ein- bis zweimal im Monat begrüßt Musiker Andy Borg Kollegen der Schlagerbranche in einer gemütlichen Weinstube und lauscht zusammen mit den Zuschauern traditionellem Gesang in uriger Kulisse.

Name Schlager-Spaß mit Andy Borg Sender SWR Erstausstrahlung 22. Dezember 2018 Gastgeber Andy Borg Ausstrahlungstermine in der Regel 1-2 Mal pro Monat

Gute Laune und Tradition stehen bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ ganz oben

Wer auf Schlager pur steht, dürfte bei dem Musikformat mit Österreicher Andy ganz auf seine Kosten kommen. Denn bei „Schlager-Spaß“ wird Wert darauf gelegt, die Zuschauer nicht mit langen Talkelementen zu unterhalten, sondern sie bei den Auftritten hochkarätiger Künstler zum Mitsingen und Tanzen anzuregen.

SWR „Schlager-Spaß Andy Borg“, Sendung Mai 2023 © SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Der Gastgeber selbst schließt sich dabei nicht aus. „Mir geht es da nicht anders als vielen Schlagerfreunden: Wenn ich die schönen Hits und Oldies höre, kann ich sofort mitsingen. Wenn man die Zeit schon nicht anhalten und mitnehmen kann, dann feiern wir die Freude daran mit jeder neuen Folge vom Schlager-Spaß“, schwärmte er gegenüber dem SWR.

Spezialausgaben zu jeder Jahreszeit sorgen für große Fernsehmomente

Während die erste Folge von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ 2018 kurz vor Weihnachten über die TV-Bildschirme flimmerte, werden mittlerweile auch die übrigen saisonalen Besonderheiten abgedeckt. Neben der monatlichen Primetime-Ausgaben durften sich die Fans und Schlager-Liebhaber in der Vergangenheit auch über Sonderausgaben zum Frühlingsbeginn, zur SWR-Spendenaktion „Herzenssache“ und einem Open-Air-Special im Sommer freuen.

Mit diesen Gästen startete Andy Borg bereits in den „Schlager-Spaß“-Abend

Während Kollegen wie Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella in seiner „Die Giovanni Zarella Show“ teilweise auch auf moderne Pop-Einflüsse setzen, vertraut man beim SWR ganz klar auf die Veteranen des Schlagers in Deutschland und auf Newcomer der Branche. Neben Thomas Anders, Stefanie Hertel, Stefan Mross, Florian Silbereisen, Bata Ilic, Heino oder den Kastelruther Spatzen performten auch die DSDS-Stars Beatrice Egli, Ramon Roselly und Vanessa Neigert schon auf Andys Bühne. Semino Rossi, Heino, Linda Hesse und Lucas Cordalis standen ebenfalls schon auf der Gästeliste.

Andy Borg und Stefan Mross verstehen sich blendend. Die neueste Ausgabe von Borgs „Schlager-Spaß“ wird nun auf dem Gelände von Mross‘ Sendung „Immer wieder sonntags“ gedreht. © IMAGO/Bildagentur Monn

Tickets und Termine: Alle Details zum „Schlager-Spaß“-Besuch

Abgesehen von der Corona-Zeit, in der keine Studiogäste mit Andy und seinen Gästen feiern konnten, können Zuschauer Tickets für rund 35 Euro erwerben (Stand: August 2023). Auf dem Messegelände in Offenburg, wo die Sendungen aufgezeichnet werden, dürfen die Zuschauer dann auch Wein, Wasser und Brezeln genießen. Neue Ausstrahlungstermine verkündet der SWR in der Regel frühzeitig.