„Tatort“ aus Wien: „Alles was Recht ist“ - ein Krimi mit Wucht!

Von: Ulrike Frick

Teilen

Mord im Affekt: Stefan Weingartner (Johannes Zeiler, Mi.) erinnert sich nicht mehr an die Tat. © DEGETO/ORF

Die Wiener sind wieder dran! Im neuen „Tatort: Alles was Recht ist“ glänzt neben Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer vor allem Johannes Zeiler. Unsere TV-Kritik - nicht ganz Spoiler-frei.

Der Anfang dieses Wiener „Tatorts“ hat allerbeste Glawogger- oder Haneke-Qualitäten: Der Finanzbeamte Stefan Weingartner (Johannes Zeiler) kommt wegen einer Magenverstimmung früher vom Büro nach Hause. Im Wohnzimmer hört er seine Angetraute und deren beste Freundin giggeln. Während er die Jacke aufhängt und in die Hausschuhe schlüpft, lauscht er dem Gespräch. Und hört mit an, wie seine Frau vom Sex mit dem Fitnesstrainer berichtet. Ruhig geht der Mann ins Obergeschoss, sucht eine geeignete Waffe und richtet anschließend in der cremefarbenen Sitzgruppe ein Blutbad an. Dort bleibt er, während er auf die Polizei wartet, zwischen den halb leeren Prosecco-Kelchen hocken.

Johannes Zeiler macht diesen „Tatort“ zu seinem Film

Der Fall für Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) scheint klar. Ungewöhnlich wird’s erst, als ein windiger Rechtsanwalt Weingartner freipaukt und anschließend selbst tot auf dem Schreibtisch liegt. Die Spuren in Karin Lomots und Robert Buchschwentners Drehbuch führen in immer mehr Richtungen. Viele davon weisen Berührungspunkte zum Gefängnis in Simmering und sogar zum „Tatort“-Wiedergänger „Inkasso-Heinzi“ (Simon Schwarz) auf.

Gespielt ist diese ORF-Folge „Alles was Recht ist“ großartig. Neuhauser und Krassnitzer sind ohnehin verlässlich. Marion Mitterhammer ebenso. Aber besonders Johannes Zeiler, noch gut durch den Part des Schwandorfer Landrats Hans Schuirer in Wackersdorf in Erinnerung, macht diesen „Tatort“ zu seinem Film. Auch optisch ist der Krimi eine Wucht: Das Setdesign ist erlesen und wunderbar stimmig. Von der Achtzigerjahre-Spießerhölle mit Schmiedeeisen und kühlem Marmortreppenhaus bis hin zur Anwaltskanzlei im braunen Retrostyle. Die Kameraführung von Gero Lasnig passt wunderbar in diese trotz des Schockeffekt-Auftakts vorwiegend auf originelle Details und feine Töne setzende Inszenierung von Gerald Liegel. Nur das unnötige Haken schlagende, von Minute zu Minute umständlicher argumentierende Drehbuch trübt den Gesamteindruck ein wenig.