„Tatort“-Kritik zu „Der Mörder in mir“: Zwischen Schuld und Angst

Von Mayls Majurani schließen

Ein Rechtsanwalt begeht Fahrerflucht. Das Opfer stirbt und der Täter will seine Spuren verschleiern. Der neue „Tatort“ aus Stuttgart lässt sein Spannungspotenzial aber ungenutzt.

Ein Mann sitzt am Steuer seines Autos. Es ist dunkel, verregnet. Plötzlich ein rotes Licht: Blitzer. Kurze Zeit später ein Aufprall. „Irgendwas auf der Straße“, vermutet der Fahrer. Er fährt rechts ran, sieht sich um, findet eine Mütze am Scheibenwischer. Und wird wieder rot beleuchtet – diesmal aus den Heckleuchten des Fahrzeugs, diesmal eindeutiger: Hier ist etwas Schlimmes passiert.

Als erfolgreicher Rechtsanwalt sollte es Ben Dellien (Nicholas Reinke) besser wissen. Trotzdem steigt er im „Tatort – Der Mörder in mir“ wieder in seinen SUV und fährt davon. Der Obdachlose, den er angefahren und den er am Unfallort nicht weiter beachtet hat, stirbt später an seinen Verletzungen, und die Stuttgarter Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) machen sich mit wenigen Indizien auf die Suche nach dem Täter. Durch das Blitzerfoto rückt auch Dellien ins Visier.



„Tatort – Der Mörder in mir“: Kein Katz-und-Maus-Spiel

Zu einem Katz-und-Maus-Spiel entwickelt sich die Geschichte dann aber nicht. Dellien versucht panisch, die Beweise und Indizien gegen ihn zu verschleiern. Wie ein Staranwalt wirkt er dabei nicht. Vielmehr sind es seine Taten, die ihn in den Augen der Polizisten zum Hauptverdächtigen machen. Immer wieder sagt Dellien, überfordert von der ganzen Situation: „Ich stelle mich.“ Oft ist es seine hochschwangere Ehefrau Johanna (Christina Hecke), die ihn beruhigt. Insgesamt wirkt sie auch um einiges kaltblütiger als ihr Ehemann, schreit ihn einmal an, als dieser wieder einen verzweifelten Eindruck macht: „Hast du überhaupt irgendeine Idee?!“



Das kostet dieser „Tatort“-Folge von Autor und Regisseur Niki Stein Spannung. Das Gefühl, Dellien, eigentlich ein Mann vom Fach, könnte mit der Straftat davonkommen, entsteht zu keinem Zeitpunkt. Das Ermittlerduo steht zwar auch oft genug ratlos da, allerdings erschweren Delliens Vertuschungsversuche ihren Job nicht erheblich.



Nur Andeutungen: Regisseur Niki Stein lässt wichtige Fragen unbeantwortet

Am interessantesten wirkt da die konfliktgeladene Rolle der alleinerziehenden Nachbarin Laura Rensing (Tatiana Nekrasov). Sie weiß etwas, wie auch die Delliens ahnen. Wird sie zur Polizei gehen? Warum? Oder warum nicht? Die Antworten auf diese Fragen deutet Autor Stein bestenfalls nur an. Die Motivation hinter den Taten Rensings wird nie richtig deutlich.



Auch die weiteren Konflikte kommen oft nur kurz zu Sprache oder zu Bild, werden dann aber nicht weiter verfolgt, etwa das Verhältnis des toten Obdachlosen zu seiner Familie. Die wohl wichtigste Frage um den Anwalt Dellien bleibt ebenfalls unbeantwortet: Sind es Schuldgefühle, die ihn plagen, weil ein Mensch seinetwegen gestorben ist, oder ist es die Angst vor den Konsequenzen seiner Unfallflucht?



„Tatort – Der Mörder in mir“ läuft am Sonntag, 18. September, um 20.15 Uhr im Ersten. Nach Ausstrahlung ist der Film in der ARD-Mediathek verfügbar.

Mayls Majurani