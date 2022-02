„Tatort: Liebe mich“ aus Dortmund: So war das furiose Finale für Anna Schudt

Von: Stefanie Thyssen

Geschwister: Nils Schmelzer (Henning Flüsloh) und Julia Ihle (Marlina Mitterhofer) im „Tatort: Liebe mich“ © WDR

Martina Bönisch (Anna Schudt) stirbt den „Tatort“-Tod. Und auch sonst war „Liebe mich“ in der ARD nichts für schwache Nerven. Unsere TV-Kritik.

Wenn Szenen eines Kindergeburtstags Grusel-Faktor haben, dann handelt es sich entweder um Erinnerungen einer gestressten Mutter an eine verunglückte Feier oder um die filmischen Vorboten einer wirklich tragischen Geschichte. Von Letzterer erzählt der Dortmunder „Tatort: Liebe mich“, der am 20. Februar 2022 erstmals in der ARD ausgestrahlt wurde.

Neben dem überraschenden Ausstieg von Anna Schudt alias Martina Bönisch aus der „Tatort“-Reihe ging es um eine traurige Kindheit, um Sehnsüchte, um unerfüllte Liebe – und den kranken Rachefeldzug eines jungen Mannes, Nils Schmelzer (Henning Flüsloh), der – im Alter von vier Jahren von seiner Mutter verlassen – Frauen, die ihr ähnlich sehen, auf brutalste und wütendste Weise ermordet.

„Tatort: Liebe mich“ ist ein plausibler und hoch spannender Krimi

Jürgen Werner (Buch) und Torsten C. Fischer (Regie) erzählen dieses Drama in Dortmund plausibel und hoch spannend. Dass ihnen in 90 Minuten dennoch Zeit für die Ermittlerfiguren bleibt, ist beachtlich. Für, ja, die Liebe zwischen Faber (großartig: Jörg Hartmann) und Bönisch, die sich so nah (ein Kuss!) und doch so fern sind. Für die Beziehung zwischen Bönisch und dem Ekel aus der KTU, Haller (Tilman Strauß), der ihr erst das Leben zur Hölle macht und am Ende womöglich ihren Tod hätte verhindern können. So bleibt es dabei: Bönisch stirbt. Und selten war ein K.O.-Schlag am Ende unter Kollegen so verdient.