„Tatort: Schattenkinder“ in der ARD: Kunst oder Quatsch?

Von: Astrid Kistner

Tattoofarbe gegen Traumata: Künstlerin Kyomi (Sarah Hostettler, li.) will ihre Anhänger von der Erinnerung an eine schmerzliche Vergangenheit befreien. © SRF/Sava Hlavacek

„Schattenkinder“ heißt der neue „Tatort“ aus Zürich, den die ARD an diesem Sonntag (13. März 2022) um 20.15 Uhr zeigt. Lohnt sich das Einschalten? Hier unsere TV-Kritik:

Wenn sich Gegensätze anziehen, dann ergänzen sich die Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) perfekt: Die eine hat „ein Problem mit Waffen“, die andere trägt ihre wie ein modisches Accessoire durch den mittlerweile dritten gemeinsamen Fall des Züricher „Tatort“-Duos, bei dem es immer noch etwas knirscht. Wenn auch schon bedeutend leiser. Am Ende befreit die Episode „Schattenkinder“ die Ermittlerinnen aus ihrer Eiszeit, gefangen bleiben sie allerdings in einer ziemlich konstruierten Geschichte.

„Tatort: Schattenkinder“ ist der dritte Fall der Kommissarinnen Ott und Grandjean

Am Anfang war der Missbrauch. Ein Thema, so beklemmend und brisant, dass es ohne viel Schnickschnack seine Schlagkraft entwickelt hätte. Die Drehbuchautorinnen Stefanie Veith und Nina Vukovic aber verlegen den Fall in die Schweizer Kunstszene, wo es eher künstlich statt künstlerisch zugeht. Augäpfel werden tätowiert, reichlich Frischhaltefolie und Kalendersprüche verplempert. Der junge Mann, dessen Leiche in einer alten Fabrikhalle bizarr zur Schau gestellt wurde, ist Teil einer sektenartigen Kommune, die sich um die Künstlerin Kyomi (Sarah Hostettler) formiert hat. Ihr radikaler Ansatz, den Menschen zum Objekt zu machen, Traumata und alte Narben mit Tattoofarbe zu übertünchen, wird auf dem Kunstmarkt gefeiert und ordentlich versilbert.

Christine Repond führte Regie beim „Tatort: Schattenkinder“

Die Schweizer Kommissarinnen haben alle Hände voll damit zu tun, die Realität von der Inszenierung zu trennen. Regisseurin Christine Repond findet düstere Bilder für beklemmende Szenen und entwickelt doch einen sehr vorhersehbaren Krimi, der das eigentliche Monster, den sexuellen Missbrauch, bisweilen diesen Effekten opfert. Ein Fall, der sich nicht zwischen Kunstmarkt-Krimi und Trauma-Drama entscheiden mag.