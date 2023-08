Überraschender Sieger im Quotenduell zwischen „Grill den Henssler“ und „Tatort“-Wiederholung

Am 20. August lief in der ARD „nur“ eine „Tatort“-Wiederholung. Konnte das Sommer-Special von „Grill den Henssler“ im Quotenduell locker bestehen?

Berlin / Köln – In vielen deutschen Haushalten ist der Sonntagabend Krimi-Abend: Seit den 70ern läuft die „Tatort“-Reihe in der ARD und hat schon so einige Zuschauer vor die TV-Bildschirme gelockt. Starke Konkurrenz gibt es mittlerweile aber von allen Seiten – so schickte VOX am Sonntag, dem 20. August, ein Sommer-Special von „Grill den Henssler“ ins Quotenrennen. Im Ersten lief zur Primetime dieses Mal hingegen „nur“ eine Wiederholung des „Tatort: Limbus“. Ein Blick auf die Quoten des Fernsehabends dürfte viele Zuschauer überraschen.

Quotenduell zwischen „Tatort“ und „Grill den Henssler“: Hier schalteten die meisten Zuschauer ein

In „Tatort: Limbus“, der bereits 2020 erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wurde, ermittelt Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 63) in Münster nach einem mysteriösen Autounfall seines Kollegen Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 59). Genau diese Szenen konnte das TV-Publikum am Wochenende noch einmal in der ARD verfolgen. Und tatsächlich haben die Krimi-Liebhaber die Gelegenheit genutzt und sich vor den Bildschirmen versammelt. Im Vergleich zu den Quoten der „Tatort“-Wiederholung konnte die neue Folge der Sommer-Show mit TV-Koch Steffen Henssler (50) einpacken.

Mit einer Gesamtzuschauerzahl von 5,62 Millionen und einem starken Marktanteil von 24,7 Prozent lag der Münster-Krimi deutlich vor der Kochsendung, in der Comedian Mario Barth (50) zu Gast war. „Grill den Henssler“ schalteten laut DWDL 1,26 Millionen Menschen ein – was einem Marktwert von 6,7 Prozent entspricht.

Während die Wiederholung beim Gesamtpublikum ab drei Jahren sogar überraschend den Tagessieg einholte, stand in der werberelevanten Zielgruppe das Finale der Fußball-Frauenweltmeisterschaft ganz oben. Mit 15,7 Prozent schlug der „Tatort“ aber auch dort Steffen Henssler (9,9 Prozent). Ein ähnlicher Quoten-Erfolg gelang zuletzt auch dem ZDF mit der Ausstrahlung eines Filmklassikers.

Erfolgreichster „Tatort“ aller Zeiten Der bisher erfolgreichste Tatort lief bereits im Jahr 1978. „Rot - Rot - tot“ lockte 26,57 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Allerdings bei weitaus weniger Fernsehsendern als heute – die Konkurrenz aus dem Privatfernsehen fehlte damals noch komplett. Im wiedervereinten Deutschland stellte 1990 „Tatort: Der Fall Schimanski“ einen Bestwert auf: 16,68 Millionen Zuschauer. Darsteller Götz George (†77) trat in der Folge zum letzten Mal in der Rolle des Duisburger Kommissars Horst Schimanski auf. Quelle: goldenekamera

„Tatort“ sortiert aus: Til Schweiger wird nicht mehr in Krimi-Reihe zu sehen sein

Während die Ermittler aus Münster weiterhin im Einsatz sind, heißt es für andere „Tatort“-Stars Abschied nehmen. Die ARD hat neue Pläne, möchte in Zukunft auf große Namen verzichten und sich auf stattdessen unbekannte Gesichter konzentrieren. „Tatort“-Koordinator Jörg Schönenborn betonte gegenüber Tvdigital: „Ich kann verraten, dass wir an neuen Ideen für Teams dran sind, auf die die Zuschauer gespannt sein können.“

Für Til Schweiger (59) alias Hauptkommissar Nick Tschiller und Fahri Yardim (43), der seinen Kollegen Yalcin Gümer spielt, heißt das: „Tatort“-Rente. Mit dem Hamburger Duo sind keine neuen Folgen geplant. Und sie sind nicht die einzigen Schauspieler, die im Kosmos der ARD-Krimi Reihe keine Rolle mehr spielen. Auch weitere „Tatort“-Darsteller wie Heike Makatsch wurden bereits aussortiert. Verwendete Quellen: DWDL, TVdigital