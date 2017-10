Tele 5 überrascht Zuschauer mit neuer “Sadomaso“-Reihe

Beim Fernsehsender Tele 5, der zur zweiten Reihe der privaten Anbieter gehört, geht es zur Abwechslung jetzt mal etwas schlüpfriger zu.

München - An diesem Donnerstag startet Tele 5 die Reihe „FSK-Sex-Filme“, wie der Sender am Montag in München mitteilte. An vier Donnerstagen in Folge zeigt Tele 5 jeweils zwei Filme zum Thema Sadomasochismus.

Den Anfang macht um 22.20 Uhr der Film „Bound - Gefangen im Netz der Begierde“, gefolgt um 0.15 Uhr von einer Dokumentation mit dem Titel „Kink - The 51st Shade of Grey“. Eine Woche später ist um 22.10 Uhr „Blue Velvet“ zu sehen, dann um 0.50 Uhr „SM Richter“. Am 16. November (22.05 Uhr) steht der Film „Streng“ im Programm, dann um 23.45 Uhr die „Geschichte der O“ und am 23. November (22.20 Uhr) „Das Hausmädchen“ sowie um 0.30 Uhr „R 100 - Härter ist besser“.

dpa

