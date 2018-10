The Voice of Germany: So lief es für Gaby Schwager (26) aus Freising  

Gaby Schwager (26) aus Freising wollte die „The Voice of Germany“-Jury überzeugen. Auf der Bühne wird sie zur Schamanensängerin „Melody“. Doch das sahen die Coaches bei den „Blind Auditions“ erst nicht.

München - Mit einem außergewöhnlichen Kostüm stand Gaby Schwager (26) aus Freising am Donnerstag auf der „The Voice of Germany“-Bühne. Die gelernte Friseurmeisterin tritt in ihrer Freizeit bei Mittelalterfesten als Schamanensängerin „Melody“ auf. Ihr Look erinnerte dabei zwar eher an eine Piraten. „Dieser Kleidungsstil - das bin ich, mich gibt’s nur so!“, sagte die Bayerin schon gegenüber der tz.de*. Und das Mittelalter würde sie schon seit Jahren begeistern.

Bei „The Voice of Germany“ sitzt die Jury bei den „Blind Auditions“ mit dem Rücken zu den Kandidaten. Und schon nach den ersten Takten sorgte Gaby Schwager mit dem englischen Volkslied „Scarborough Fair“ für Eindruck.

Für die doch eher ungewöhnten Töne konnte sich Neu-Coach Michael Patrick Kelly (40) schnell begeistern. Seine Kollegen waren dagegen zuerst ein bisschen zögerlich. Doch dann drückten Mark Forster (34), Smudo (50) und Michi Beck (50) von den „Fantastischen Vier“ auf den Buzzer.

Gaby Schwager ist dann auch im Team Kelly gelandet. Die Witze über ihren Look von Forster kamen bei der Freisingerin weniger gut an. „Elfenhafter Gesang“ lobten die Juroren zwar. Allerdings konnten sie sich mit der Rolle „Melody“ schwer anfreunden.

„The Voice of Germany“ - Die Jury

Mark Forster (34), Yvonne Catterfeld (38), Smudo (50) und Michi Beck (50) von den „Fantastischen Vier“ sind wie in den vergangenen Jahren wieder dabei. Neu als Coach und in der Jury ist Michael Patrick Kelly.

