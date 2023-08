Mit Krimi-Wiederholungen zum Erfolg: „Rosenheim-Cops“ bescheren ZDF Traumquoten

Von: Diane Kofer

„Die Rosenheim-Cops“ gehört seit über 20 Jahren zum ZDF-Programm. Was fast besser läuft als die Folgen am Abend, sind die Nachmittags-Wiederholungen.

Rosenheim – Im ZDF-Vorabendprogramm ist „Die Rosenheim-Cops“ gesetzt. Seit 2002 sind bereits über 20 Staffeln der Krimireihe über die TV-Bildschirme geflimmert. Aber nicht nur die neuen Folgen laufen täglich ziemlich gut – die Wiederholungen am Nachmittag sorgen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender zurzeit für einen Quoten-Boom.

Dank „Die Rosenheim-Cops“: ZDF knackt am Nachmittag fast die 30-Prozent-Marke

Das Team um Eva Winter (Vanessa Eckart, 35) und Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer, 52) ermittelt im idyllischen Rosenheim in Oberbayern und stößt dabei auf die mysteriösesten Fälle. Regulär laufen neue Ausgaben von „Die Rosenheim-Cops“ um 19:25 Uhr – für alle, die zu der Zeit nicht vor den Fernsehgeräten sitzen können, gibt es aber eine Alternative am Nachmittag. Und die wird bestens genutzt, wie die Quotenanalyse zeigt.

Laut DWDL gehören die Krimi-Wiederholungen regelmäßig zu den Top-Formaten am Nachmittag – am vergangenen Montag (21. August 2023) lief es so gut wie noch nie. Um 16:15 Uhr schalteten 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer alten Folge ein. Das bescherte dem ZDF einen Marktanteil von 29 Prozent und die absolute Spitze zu dieser Uhrzeit. Auch am Tag danach lief es kaum schlechter: Mit 27,3 Prozent (2,52 Millionen) landete die Retro-Version von „Die Rosenheim-Cops“ erneut nur knapp unter der 30-Prozent-Marke und ließ die Konkurrenz alt aussehen.

Rosenheimer Rathaus dient als Polizeipräsidium Das Herzstück der TV-Serie „Die Rosenheim-Cops“ ist das Polizeipräsidium. Dort ist bereits mehr als einmal der ikonische Satz „Es gabat a Leich“ gefallen. Das Gebäude aus roten Backsteinen ist im „echten Leben“ aber keine Polizeidienststelle. Es ist das Rathaus der Stadt Rosenheim. Im ersten Stock des rechten Seitenflügels befindet sich das Büro der TV-Kommissare. Quelle: chiemsee-alpenland.de

Das ZDF hat im Nachmittagsprogramm die Nase vorne

Mit den Wiederholungen der Polizei-Sendung, „Bares für Rares“ und „Die Küchenschlacht“ ist das ZDF am Nachmittag aktuell auf Erfolgskurs – die ARD musste zuletzt hingegen feststellen, dass einige ihrer einstigen Top-Formate schwächeln. Ein Insider behauptete sogar, dass es Pläne gibt, Formate wie „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ einzustellen. Dieses Schicksal dürfte „Die Rosenheim-Cops“ nicht ereilen – denn nicht nur die Wiederholungen der alten Staffeln laufen super – am Dienstagabend sicherte sich auch die 19:30-Uhr-Folge eine Top-Quote.

„Die Rosenheim-Cops“ sichern dem ZDF aktuell traumhafte Quoten knapp unter 30 Prozent. © Screenshot: Die Rosenheim-Cops/ ZDF

Mit 2,86 Millionen Zuschauern und einem Marktwert von 14,4 Prozent holte sich die Sendung sogar den Tagessieg. Keine andere Fernsehausstrahlung erreichte zu der Zeit mehr Menschen. Zuletzt konnte das ZDF mit einem Kultfilm ebenfalls eine Traumquote feiern. Verwendete Quellen: DWDL