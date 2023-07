Deshalb verlässt „Bares für Rares“-Experte die ZDF-Trödelshow

Teilen

Für die Fans war es eine traurige Nachricht: Experte Albert Maier verabschiedete sich von „Bares für Rares“. Das steckt hinter seinem Ausstieg.

Köln – Seit zehn Jahren läuft „Bares für Rares“ mittlerweile schon im Fernsehen. Die Trödel-Show ist ein echter Zuschauer-Magnet und beschert dem ZDF immer wieder Top-Quoten. Für den Erfolg ist nicht nur Moderator Horst Lichter (61) oder die charismatischen Händler verantwortlich, sondern auch das Team an Experten, das die Besitztümer der Kandidaten vorab unter die Lupe nimmt.

„Bares für Rares“-Urgestein Albert Maier spricht offen über seinen Ausstieg

Von Beginn an mit dabei war Albert Maier (73). Der Kunst- und Antiquitätenhändler trat bereits in der ersten Staffel auf, um den Wert der vorgebrachten Gegenstände zu schätzen, bevor diese in den Verkauf gehen.

Schlümpfe, Kreuze, Nahrungsmittel: Die kuriosesten Deals bei „Bares für Rares“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Vor rund einer Woche gab der Experte jedoch sein TV-Aus bekannt. Nach einem Jahrzehnt ging damit eine Ära zu Ende. Nun verrät Maier, weshalb er sich zu dem endgültigen Abschied entschieden hat. „Ich habe gemerkt, dass meine Kräfte nachlassen. Das wollte ich nicht. Mein Anspruch war es immer, Topleistungen für ‚Bares für Rares‘ zu bringen“, offenbart er im Gespräch mit Der Westen.

Trödel-Experte Albert Maier: Eine Last fällt von ihm ab

Über die Jahre habe sich die Sendung sehr verändert. Damals sei nur eine Folge pro Woche erschienen. „Damit waren wir sehr erfolgreich, dann wurde es plötzlich mehr. Und dann kam der Zeitpunkt, an dem es losging, täglich eine Sendung zu machen. Da ist es wirklich in Arbeit ausgeartet. Dazu kamen noch die Abendsendungen, die Lieblingsstücke… das wurde wirklich massiv“, berichtet Albert Maier.

Albert Meier war von Beginn an bei „Bares für Rares“ dabei. Nun stieg der Experte allerdings bei der ZDF-Sendung aus – und verriet, was hinter dieser Entscheidung steckt. © IMAGO / STAR-MEDIA & Screenshot / ZDF / „Bares für Rares“

Ist „Bares für Rares“ also zu groß geworden? „Für mich ja. Ich hatte immer eine lange Anreise. Das war alles okay in der Zeit, aber es wurde schon viel. Ich wollte mir auch keine Blöße geben“, enthüllt der TV-Star. Für die Show habe er jahrelang „alles zurückgestellt“. Nun falle endlich der Stress von ihm ab, „jeden Tag Topleistungen für Warner und das ZDF zu bringen“. Seinen Ruhestand hat sich der 73-Jährige jedenfalls mehr als verdient. Albert Maier stellt zufrieden fest: „Das muss ich jetzt nicht mehr.“

Mit der Trödelshow geht es trotzdem munter weiter und die Zuschauer bekommen allerhand Kuriositäten zu sehen. Eben erst wurde bei „Bares für Rares“ ein Kuchenstück für 800 Euro verkauft. Verwendete Quellen: Der Westen