„Mir geht die Düse“

Am 12. Juni ist es so weit: „Immer wieder sonntags" ist zurück. Seit nun schon 17 Jahren moderiert Stefan Mross die Schlagersause. Wie er jetzt verrät, ist er vor der Ausstrahlung der beliebten TV-Show immer noch nervös.

Rust - Seit 2005 steht Stefan Mross jetzt schon in den Sommermonaten als Moderator von „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos ARD-Show von Stefan Mross) auf der Bühne. Der Schlagerstar ist also ein richtiger Profi - und trotzdem ist er vor der Premiere der diesjährigen Schlagersaison nervös. „Mir geht die Düse“, verrät Stefan Mross nun in einer Videobotschaft an seine Facebook-Fans.

Trotz 17 Jahren Erfahrung - Stefan Mross ist vor „Immer wieder sonntags“-Premiere nervös

Kurz vor dem „Immer wieder sonntags"-Auftakt am 12. Juni nimmt Stefan Mross seine Fans mit hinter die Kulissen. Dabei zeigt er nicht nur sein neues Set, sondern verrät außerdem, dass er trotz jahrelanger Bühnenerfahrung vor der TV-Show noch immer aufgeregt ist: „Ich bin fix und fertig, fix und fertig. Mir geht die Düse".

„Es sind doch andere Bretter, die die Welt bedeuten. Es sind andere Bühnenbretter. Es ist einfach so. Es ist ein anderer Ort und andere Gegebenheiten“, erklärt Stefan Mross seinen Facebook-Fans. „Aber das Klima ist Gott sei Dank dasselbe“, erzählt er weiter. „Also erstens das Arbeitsklima, weil wir auch alle gute Laune. Das Klima vor Ort ist dasselbe, wir sind hier in Rust und von dem er kann, eigentlich nichts passieren“.

Giovanni Zarrella und Michelle: Das sind die Gäste für die erste „Immer wieder sonntags“-Folge

Laut der offiziellen Homepage stehen am Sonntag zur ersten Folge 2022 Hansi Hinterseer, Giovanni Zarrella, Michelle, Anita & Alexandra Hofmann auf der brandneuen „Immer wieder sonntags“-Bühne. Und auch voXXclub, Dorfrocker, Tim Peters, Luna Klee, Anna-Carina Woitschack und Simon Broch werden für gute Laune in Rust sorgen.

Die neue „Immer wieder sonntags“-Arena ist allerdings auch kurz vor der Premiere nicht fertig. Die Bauarbeiten laufen noch immer auf Hochtouren. Moderator Stefan Mross verschafft sich derweil einen Überblick auf der „Baustelle“. Verwendete Quellen: Facebook/Stefan Mross