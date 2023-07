Trotz Starbesetzung: „Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen erlebt Quotendesaster

Enttäuschendes Ergebnis

Am Samstagabend (1. Juli) lud Florian Silbereisen zum ersten „Schlagerbooom Open Air“ ein. Die Quoten der spektakulären Musik-Show fielen jedoch enttäuschend aus.

Kitzbühel – Lange musste es coronabedingt verschoben werden, am Samstagabend (1. Juli) begrüßte Florian Silbereisen (41) die Zuschauer aber endlich zum allerersten „Schlagerbooom Open Air“. Die große Freilicht-Show konnte mit einer hochkarätigen Gästeliste und adrenalingeladenen Einlagen aufwarten – in den Quoten spiegelt sich die viele Arbeit, die in die Sendung geflossen ist, aber leider nicht wider.

Trotz Staraufgebot: Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ verliert haushoch gegen ZDF

Direkt zu Beginn des „Schlagerbooom Open Air“ ging es aufregend zu, denn Florian Silbereisen flog mit dem Helikopter in die Arena in Kitzbühel ein und auch die anderen Programmpunkte des Abends konnten sich sehen lassen. Auftritte von Ross Antony (48), Howard Carpendale (77) und US-Ikone Anastacia (54) sowie einer Drohnenshow und einem herzerwärmenden Tribut an die verstorbene Rocklegende Tina Turner (†83) – die ARD setzte alle Hebel in Bewegung, um ein unvergessliches TV-Erlebnis zu schaffen. Beim Fernsehpublikum schnitt das Spektakel vor Gebirgskulisse trotzdem nur mittelmäßig ab.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, verfehlten Florian Silbereisen und der „Schlagerbooom“ beim Gesamtpublikum den Quotensieg und mussten vor dem ZDF den Kürzeren ziehen. In der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz lief zur Primetime der Krimi „München Mord: Die Unterirdischen“, der mit 4,44 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 21,1 Prozent erzielen konnte. Beim „Schlagerbooom“ schalteten derweil nur 4,01 Millionen Fernsehende ein, was dem Ersten zwar einen Marktanteil von 20,3 Prozent bescherte, aber deutlich hinter der sendereigenen „Tagesschau“ (4,24 Millionen Zuschauer) lag.

Bei jüngerer Zielgruppe: „Schlagerbooom“ verliert gegen Schöneberger, Jauch und Gottschalk

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfehlte der „Schlagerbooom“ den Quotensieg – mit 0,63 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,7 Prozent gelang dieser der „Tagesschau“. Immerhin konnten Florian Silbereisen und sein Schlager-Event mit 0,83 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,8 Prozent aber beim jüngeren Publikum die ZDF-Konkurrenz überholen. „München Mord“ lockte nur 0,21 Millionen Zuschauer vor die Flimmerkisten – die beste Primetime-Quote erzielte mit 0,42 Millionen Zuschauern derweil „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Barbara Schöneberger (49), Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (73).

Wirklich schlecht hat das „Schlagerbooom Open Air“ zwar nicht abgeschnitten – bei einer so großen Show dürfte sich der Sender im Vorfeld aber sicherlich bessere Ergebnisse erhofft haben. Dennoch liefern die Auftritte der Schlagerstars am Folgetag viel Gesprächsstoff – insbesondere die „Schlagerbooom“-Performance von Florian Silbereisen und Beatrice Egli, mit der sie auf die Liebesgerüchte anspielten. Verwendete Quellen: dwdl.de

