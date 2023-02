„Nicht so schöne Tage“: Bergdoktor-Star Ronja Forcher wollte bei ZDF-Serie aussteigen

Seit 16 Staffeln steht Ronja Forcher für „Der Bergdoktor“ vor der Kamera. Sie spielt in der ZDF-Serie die Rolle von Martin Grubers Tochter Lilli. Einst konnte sie sich vorstellen, aus dem Format auszusteigen.

Ellmau – Seitdem am 06. Februar 2008 die allererste Folge von „Der Bergdoktor“ über die Bildschirme geflimmert ist, haben die Abenteuer der Grubers und ihrer Freunde Millionen von Zuschauern begeistert. Stolze 16 Staffeln der beliebten Heimatserie sind bereits abgedreht worden – und ein Ende der aufregenden Geschichten aus der Gebirgsregion Wilder Kaiser ist noch lange nicht in Sicht. Neben Protagonist Martin Gruber (Hans Sigl 53) steht dabei vor allem auch seine Tochter Lilli (Ronja Forcher, 26) im Mittelpunkt – und dürfte bestimmt der Publikumsliebling der jungen Zuschauer sein.

„Merke, dass ich etwas bewirken kann“: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher über Rolle als Lilli Gruber

Nach fast 150 Bergdoktor-Folgen – weitaus mehr als das gleichnamige Sat.1-Original aus dem Jahr 1992 jemals erreicht hat – ist aus der Serienfamilie um Hans Sigl, Ronja Forcher, Monika Baumgartner (71) und Heiko Ruprecht (50) längst ein eingeschweißtes Team geworden. Und obwohl es den Grubers in der 16. Bergdoktor-Staffel mit einem explosiven Familienzoff mächtig an den Kragen geht, bedeuten die herzerwärmenden Geschichten den treuen Fans, die sich jährlich zu den „Bergdoktor-Fantagen“ in Ellmau zusammenfinden, unglaublich viel.

„Manchmal schreiben mir Menschen und erzählen mir, dass meine Inhalte, meine Musik oder die Serie ihnen durch schwere Zeiten geholfen haben“, erklärt Ronja Forcher, die 2022 das Album „Meine Reise“ veröffentlicht hat, im Interview mit t-online.de. „In solchen Momenten merke ich, dass ich etwas bewirken kann. Das hebt meine Arbeit auf ein anderes Level, und das ist wirklich schön.“ Gemeinsam mit ihren Fans kann sie Lilli beim Erwachsenwerden zuschauen – denn aus dem kleinen Mädchen ist längst eine souveräne junge Frau geworden, die optimistisch ihren Weg durchs Leben beschreitet, auch wenn sich Lilli bei „Der Bergdoktor“ für immer getrennt hat.

„Diese Unsicherheit“: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher spielte mit dem Gedanken, aufzuhören

Seit sie zehn Jahre alt ist, dreht sich ihr Leben um Lilli und den Gruberhof – und trotz vieler wunderbarer Erinnerungen konnte sich Ronja Forcher einst vorstellen, bei „Der Bergdoktor“ auszusteigen. „Selbst wenn es viele schöne Tage am Set gab und wir dort eine kleine Familie geworden sind, gab es vereinzelt auch nicht so schöne Tage“, gesteht sie gegenüber t-online. „Manchmal drehst du von morgens um 6 Uhr, bis es am Abend dunkel wird“, erklärt sie weiter, „Das ist normal, dass man dann mal nicht so viel Spaß hat, aber das kennt bestimmt jeder in seinem Beruf.“

Zwar bekommen die Zuschauer wöchentlich nur 80 Minuten zu sehen, hinter jeder der acht neuen Bergdoktor-Folgen steckt aber zweifellos ein vielfaches mehr an Arbeit und Zeit – und genau deshalb kam Ronja Forcher einst ins Zweifeln. „Wenn ich mich nach solchen Tagen gefragt habe, ob mich die Serie noch glücklich macht, habe ich erst einmal abgewartet“, erinnert sie sich, aber fügt hinzu: „Und dann ist diese Unsicherheit schnell wieder verflogen – wie man sieht.“

Ihre Zweifel sind zum Glück passé und heute ist Ronja Forcher aus der Welt des Bergdoktors nicht mehr wegzudenken – und Fans erwarten schon jetzt, wie es für sie in der 17. Staffel des kultigen Formates wohl weitergeht. Bis dahin laufen aber noch zwei Folgen der aktuellen Staffel – die am 23. Februar mit „Der Weg zurück“ ihr großes Finale feiert. Schon jetzt hat „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher verraten, dass sie sich für die Grubers ein Happy End wünscht. Verwendete Quellen: t-online.de, fuersie.de