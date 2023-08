TV-Chaos: ZDF muss am Dienstag gleich zwei Serien aus dem Programm werfen

Von: Elena Rothammer

Teilen

Das ZDF lockt mit seinen Serien regelmäßig viele Zuschauer vor den Bildschirm. Die Frauen-Fußball-WM bringt das Programm jedoch seit Wochen durcheinander. Jetzt mussten die Zuschauer gleich auf mehrere Formate verzichten.

Mainz – Zwar kann die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr auf den Sieg hoffen, die Frauen-Fußball-WM ist aber nach wie vor in vollem Gange und steuert auf das Finale zu. Am 8. August treten Kolumbien gegen Jamaika und auch Frankreich gegen Marokko an. Die Übertragungen bringen jedoch Chaos im TV-Programm mit sich.

Ab 9.45 Uhr schmeißt das ZDF sein Programm radikal um

Die ARD und das ZDF zeigen weiterhin die Frauen-Fußball-WM. Aus diesem Grund fiel auch schon der Fernsehgarten aus und wurde durch eine Best-of-Ausgabe ersetzt, die im Quotenduell mit „Immer wieder sonntags“ überraschte. Am 8. August startet die Berichterstattung zum Turnier ebenfalls schon um 9.45 Uhr, was einige Programmänderungen zur Folge hat.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Die Partie Kolumbien gegen Marroko startete um 10 Uhr. Danach analysieren Moderator Sven Voss und Expertin Kathrin Lehmann mit Nationalspielerin Navina Omilade das Spiel, ehe um 13 Uhr die Partie Frankreich gegen Marokko angepfiffen wird. Die Serie „Notruf Hafenkante“, die eigentlich um 10.30 Uhr eingeplant war und „SOKO Wismar“ um 11.15 Uhr fallen somit spontan aus. Auch „Drehscheibe“, „Heute – in Deutschland“ und „Die Küchenschlacht“ müssen weichen. „Mittagsmagazin“ hingegen zieht ausnahmsweise in die ARD um.

Die Frauen-Fußball-WM 2023 Am 20. Juli in Auckland fiel der Startschuss für die diesjährige Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Insgesamt 64 Spiele umfasst das Turnier. Deutschland musste sich am 3. August mit dem 1:1 gegen Südkorea verabschieden. Wer sich letztendlich die Trophäe holt, wird am 20. August im Stadion in Sydney entschieden.

„Bares für Rares“ wird ausgestrahlt – allerdings mit Verspätung

Um 15.20 Uhr endet die Berichterstattung zur Fußball-WM schließlich und das ZDF geht zum normalen Programm über. „Bares für Rares“ muss somit nicht ausfallen, startet dafür aber später. Auch auf „Die Rosenheim-Cops“ dürfen sich die Fans freuen. Die Serie beginnt um 16.10 Uhr.

Das ZDF muss am 8. August kurzfristig umplanen. Gleich mehrere beliebte Serien fliegen aus dem Programm. © ZDF / Boris Laewen & ZDF / Marc Meyerbröker

Im Laufe der Frauen-Fußball-WM werden kurzfristige Änderungen im TV-Programm weiterhin vorkommen. Außerdem machte der Sender eben erst eine große Ankündigung: „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk ist nun endgültig zu Ende – und das ZDF äußerte sich auch schon zur Zukunft der Kultshow. Verwendete Quellen: ZDF