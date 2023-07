Deshalb hört Bettina Böttinger nach 17 Jahren beim „Kölner Treff“ auf

Von: Elena Rothammer

Teilen

Seit 2006 ist Bettina Böttinger als Talkmasterin beim „Kölner Treff“ zu sehen. Nun kündigte die Moderatorin an, einen Schlussstrich ziehen zu wollen – aber warum?

Köln - Den Freitagabend verknüpften WDR-Zuschauer sicherlich mit Bettina Böttinger (67). Immerhin ist die Moderatorin dort seit satten 30 Jahren als Talkmasterin zu sehen – von 1993 bis 2004 mit dem Format „B. trifft ...“, seit 2006 im „Kölner Treff“. Dort empfing sie die verschiedensten Gäste, um über Gott und die Welt zu plaudern. Doch nun verkündete die gebürtige Düsseldorferin ihr Talkshow-Aus.

„Das ist ein perfekter Zeitpunkt“: Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Schon 1976 flackerte die erste Ausgabe des „Kölner Treffs“ über die Bildschirme und wurde mit der Zeit zu einen Stück Fernsehgeschichte – und damit auch Moderatorin Bettina Böttinger. Im Interview mit bild.de bestätigte die 67-Jährige nun, dass sie im Oktober beim „Kölner Treff“ aufhören wird. Für diesen Schritt hat sie sich einen ganz besonderen Zeitpunkt ausgesucht.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Ich werde im Herbst genau 30 Jahre lang am Freitagabend getalkt haben. Ich finde, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um zu sagen: Jetzt ist‘s auch mal genug!“, erklärte sie. Diese Entscheidung fühle sich für sie genau richtig an – und sei auch noch lange kein Abschied vom Fernsehen. „Ich möchte gerne noch viele andere Sachen im Fernsehen und generell in den Medien machen“, erzählte Bettina Böttinger.

Bettina Böttingers Privatleben Seit 2016 ist Bettina Böttinger mit ihrer langjährigen Partnerin Martina Wziontek verheiratet. Abwechselnd leben sie in einem Haus in der Eifel und einer Wohnung in Köln, wo die Moderatorin auch arbeitet. Zu ihrer Familie zählt außerdem auch noch Dackeldame Finchen.

Was wird nach Bettina Böttingers Aus aus dem „Kölner Treff“?

Wie bild.de berichtete, soll Bettina Böttinger die Sendung weiter mit ihrer Firma Encanto produzieren. Doch wer übernimmt die Moderation nach ihrem Aus? Susan Link (46) und Micky Beisenherz (46) waren bislang immer wieder als Ersatz-Duo für Böttinger im Einsatz. Ob sie nun dauerhaft übernehmen, bleibt abzuwarten. Ab Ende Juli sollen Probe-Aufzeichnungen mit potenziellen Nachfolgern stattfinden, um neue Gastgeber live am Publikum zu testen.

Seit 2006 war Bettina Böttinger als Talkmasterin beim „Kölner Treff“ zu sehen. Nun verkündete die Moderatorin allerdings ihren Abschied von dem WDR-Format. © WDR/Melanie Grande

Im WDR wird Bettina Böttingers Entscheidung auf jeden Fall für Veränderung sorgen. Auch im NDR herrscht Umbruchstimmung: Carlo von Tiedemanns (79) kultige Radiosendung „Große Freiheit“ wurde aus dem Programm geworfen. Verwendete Quellen: bild.de