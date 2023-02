„Polizeiruf 110“ im Ersten: Zickenkrieg im Rostocker Kommissariat

Von: Rudolf Ogiermann

Angst vor dem Outing: Daniel (Jonathan Perleth) mit den Kommissarinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau, Mi.) und Melly Böwe (Lina Beckmann). © Christine Schröder/NDR

Charly Hübner ist weg, Lina Beckmann ist da. Funktioniert der Rostocker „Polizeiruf“ auch ohne das Knistern zwischen Katrin König und Sascha Bukow? Ja! Und der Fall mit dem Titel „Daniel A.“ hat es auch in sich!

Eine Leiche, diverse Tatverdächtige, Kommissare, die zu keinem Zeitpunkt mehr wissen als die Zuschauerinnen und Zuschauer – der Normalfall im Sonntagskrimi. Dass man den Täter in der ersten Minute zeigen und dennoch Hochspannung bis zum Schluss erzeugen kann, zeigt dieser herausragende „Polizeiruf 110“ aus Rostock. Und das liegt an den Charakteren, Menschen aus Fleisch und Blut, nicht nur gut, nicht nur böse, jeder Einzelne.

Es geht um Beziehungen, die nicht glücken wollen, um Narzissmus, um Schreie nach Liebe, die man auch Stalking nennen kann, ja muss, und die einmal tatsächlich und einmal fast tödlich enden. Im Mittelpunkt von „Daniel A.“ steht Transmann Daniel (grandios: Jonathan Perleth), der „nur“ als Zeuge gesucht wird und aus Angst, gegen seinen Willen geoutet zu werden, nicht zur Polizei geht. Autor Benjamin Hessler und Regisseur Dustin Loose erzählen die Geschichte eines Wechsels der geschlechtlichen Identität ohne falsche Melodramatik und ohne belehrende Attitüde – auch der Polizistenvater (Jörg Witte) ist nur ein Mensch, kein Monster. Überlastet, überfordert.

Die Konstruktion des Plots erlaubt es den Machern, die einzelnen Figuren in den Fokus zu nehmen – die Mutter des Opfers (Katharina Spiering), die lange nicht begreift, was geschehen ist, die Affäre Daniels (Alina Stiegler), die sich (schweren Herzens?) für ihren Mann entscheidet, der Mörder wider Willen, der ein Nein nicht akzeptieren konnte und wollte. Lauter große und kleine Tragödien, unangestrengt und mit stimmigen Dialogen in Szene gesetzt.

Das gilt auch für das Kommissarsteam, das die Neue, Melly Böwe (Lina Beckmann), erst integrieren muss. Wer befürchtet hatte, dass nach Sascha Bukows (Charly Hübner) Abgang die Luft raus ist, kann aufatmen – es knistert nach wie vor im Rostocker Kommissariat, nur anders. Beckmann und Anneke Kim Sarnau als Katrin König spielen die Hennenkämpfe souverän, während sie sich – mit männlicher Hilfe – der Lösung des Falles Stück für Stück entgegenarbeiten.

Wieder ein „Polizeiruf“ aus dem Nordosten, der den großen Bruder „Tatort“, vor allem die jüngsten Episoden aus dem Südwesten, ganz locker in die Tasche steckt.