TV-Kritik zum „Tatort“ aus Hamburg: Heimspiel für Kommissar Falke

Im „Tatort“ aus Hamburg „Die goldene Zeit“ geht es um einen Fall, bei dem ein 14-Jähriger aus Rumänien als Killer angeheuert wird. Schauplatz ist der Kiez, auf dem der Kommissar Falke früher einem ganz anderen „Beruf“ nachging.

Der ARD-Tatort aus Hamburg spielt auf dem Kiez.

Der Krimi mit dem Titel „Die goldene Zeit“ zeigt, dass inzwischen sogar Kinder wie ein 14-jähriger Junge aus Rumänien als Mörder angeheuert werden.

Für Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) ist der Fall ein Heimspiel, weil er früher selber Türsteher auf der Reeperbahn war.

Wer heute an einem Samstagabend über den Hamburger Kiez spaziert, der läuft vorbei an unzähligen Bars, an Läden, die noch nie etwas von Sperrstunde gehört haben, und an Etablissements mit Rotlicht-Angebot. Aber er läuft vor allem durch Horden von albernen Junggesellinnen-Abschieden, vorbei an Studenten, die zum ersten Mal in der Großstadt zu sein scheinen und gegen Fassaden urinieren, und an Kegelclubs, die so tun, als würden sie jetzt mal so richtig Party machen.

„Tatort“ aus Hamburg: Den Kiez von einst gibt es nicht mehr

Den Kiez von einst, aus den Siebziger- und Achtzigerjahren, gibt es nicht mehr. „Die goldene Zeit“, so der Titel des NDR-„Tatorts“, der gestern Abend im Ersten lief, ist vorbei. Es ist dem Drehbuch von Georg Lippert und der Regie von Mia Spengler (übrigens eine Münchnerin) zu verdanken, dass der Film – bis auf wenige Ausnahmen – nicht der Verführung erliegt, in nostalgische, verklärende Gefühlsduselei abzudriften. Nach dem Motto: Früher war alles besser, auch auf dem Kiez.

+ Der eigentliche Star des Films ist Lübke. Michael Thomas (oben) spielt die Kiez-Legende. © NDR/Schroeder Der Krimi zeigt vielmehr, wie hart das Geschäft nach wie vor ist, ganz egal, wer die Strippen zieht. Und dass inzwischen Kinder wie der 14-jährige Rumäne Matei Dimescu (Bogdan Iancu) als Mörder angeheuert werden, wo früher die Luden selbst Hand und Waffe angelegt haben, macht die Sache noch tragischer. Leute wie Lübke (der eigentliche Star dieses Films), die vor 20 Jahren Platzhirsche waren, finden ihren Platz in der heutigen Welt nicht mehr. Stark spielt Michael Thomas diese Kiez-Legende, die voller Wucht und Weinerlichkeit gleichzeitig ist. Und für Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring), den Ex-Türsteher, war dieser Fall ohnehin ein Heimspiel. Überzeugend unterstützt wird er von Julia Grosz, der Franziska Weisz immer stärkere Konturen verleiht.

Lesen Sie auch: Kind zu verkaufen: So viel Realität steckt im Missbrauchs-„Tatort“ aus Dortmund

und: US-Serienstar gestorben - Er drehte mit Arnold Schwarzenegger