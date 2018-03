TV-Kritik zum Bremer Tatort: Dieser „Pflege-Fall“ bleibt in Erinnerung

Pflegebedürftigkeit ist keine Frage des Alters. Schon fast dokumentarisch führt dieser ARD-Tatort aus Bremen drei Fälle vor, in denen pflegende Angehörige am Ende sind, auch finanziell.

Das alte Ehepaar, Tochter und Mutter, das junge Paar mit Kind. Katrin Bühligs Buch und Philip Kochs Regie ersparen dem Zuschauer nichts, statt gut gefilmtem Thrill sieht er die nackte ­Verzweiflung hinter adretten Fassaden, Kranke, für die es keine Hoffnung auf Besserung gibt. Er sieht den Todeskampf einer Greisin, die von ihrem Mann mit einem Kissen erstickt wird, und eine Frau in den besten Jahren, die ihre Mutter anschreit: „Wann stirbst du endlich!?“ Man spürt die genaue ­Recherche, die hinter Im toten Winkel steckt – auch in der Art, wie der Film ohne zu dozieren die Methoden durch­dekliniert, nach denen in der Pflege, zu Hause wie im Heim, betrogen, bestochen, abgezockt wird. Daraus einen Krimi zu machen, sei schwierig gewesen, hatte die Autorin im Vorfeld der Ausstrahlung eingeräumt – tatsächlich wirkt der eigentliche Fall ein wenig konstruiert, das Spiel mit möglichen Motiven zu sehr den Regeln des Genres als der Realität geschuldet.

Dafür zeigt Regisseur Roth echte Menschen statt ein­dimensionaler Bösewichte, namentlich Dieter Schaad und Dörte Lyssewski als hilflose Helfer und Peter Heinrich Brix als Gutachter, von dessen Urteil so viel abhängt. Und er zeigt eine Kommissarin (Sabine Postel), deren fest gefügte Vorstellung von Recht und Gesetz angesichts des Elends, mit dem sie konfrontiert wird, ins Wanken gerät. Im toten Winkel bietet keinen Nervenkitzel – und könnte trotzdem lange in Erinnerung bleiben, weil er schon jetzt so viele ­betrifft oder eines Tages ­betreffen wird.

Rudolf Ogiermann