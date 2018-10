TV-Kritik zum Tatort aus Wien: Leiwand geht anders

In ihrem neuen Fall können die Wiener Tatort-Ermittler nicht überzeugen. Das liegt vor allem an Drehbuch und Regie.

München/Wien - Sie sind einfach klasse, die österreichischen Filmemacher. Unsere Nachbarn haben in den vergangenen Jahren grandiose Filme und vor allem Serien hergezaubert. Braunschlag zum Beispiel von David Schalko ist eine wunderbare Satire, die übrigens gerade erstmals im BR Fernsehen läuft (donnerstags um 22.45 Uhr, einschalten lohnt sich!).

Die Wiener Tatort-Ermittler haben auch schon ­eine Reihe spektakuläre Folgen abgeliefert, und gerade von den beiden Hauptdarstellern Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer geht, wie soll man sagen, eine gewisse Qualitätsgarantie aus. Was die machen, ist in der Regel immer gut.

Der Fall „Her mit der Marie“, die am Sonntagabend im Ersten Premiere feierte, ist da leider eine blöde Ausnahme. Das liegt freilich nicht an Neuhauser und Krassnitzer. Die müssen letztlich ja auch nur mit dem Material arbeiten, das sie zur Verfügung gestellt kriegen. Und das ist in diesem Fall ein langweiliges Drehbuch und eine Regie, die aus ohnehin schlichten Figuren noch völlig überzeichnete, lächerliche Charaktere macht. Verantwortlich: Stefan Hafner und Thomas Weingartner.

Fazit: Weniger wäre mehr gewesen

Als könnte man nicht auch einen Unterweltboss mit zumindest ein paar Untertönen versehen, verkommt der „Dokta“ (versuchte zu retten, was zu retten war: Erwin Steinhauer) zu einer Karikatur seiner selbst. Christopher Schärf als „Pico Bello“ (kein Witz, der hieß wirklich so) und der ewige Ösi-Bösewicht Johannes Krisch als Marko Jukic waren trotz bunter Garderobe leidenschaftslos und blass. Und selbst der herausragende Simon Schwarz als „Inkasso-Heinzi“ und guter Kumpel von Bibi Fellner (Neuhauser) war in der Schlussszene irgendwie überfordert.

In fast jeder Einstellung wäre hier weniger mehr gewesen. Abgesehen davon, dass es der ORF diesmal mit dem Dialekt arg ernst genommen hat und man zwischendurch gar nicht mehr mitkam. Kurzum: Leiwand geht anders.

