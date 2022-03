Satire im TV: Till Reiners spricht über seine neue Sendung und über Humor in Kriegszeiten

Von: Rudolf Ogiermann

Teilen

„Ich werde sehr gerne Comedian genannt“: Till Reiners ist neuer Gastgeber des 3sat-Formats „Happy Hour“. © Daniel Dittus/ZDF

Er kommt vom Poetry Slam, ist regelmäßiger Gast in der „Anstalt“ und der „heute show“, moderiert einen Radiotalk und produziert einen Podcast. Nun bekommt Till Reiners (37) seine eigene Fernsehsendung.

Er verkörpere „in herausragender Weise den modernen Humor einer jungen, großstädtischen Bevölkerung“, urteilte die Jury des renommierten Deutschen Kleinkunstpreises über Till Reiners. Nicht die erste Auszeichnung für den 37-Jährigen, der einst als Poetry Slammer begann. Mittlerweile tourt Reiners, wenn nicht gerade Corona ist, mit seinen Programmen – sein aktuelles heißt „Flamingos am Kotti“ – durch ganz Deutschland und ist Stammgast bei Satiresendungen wie „Die Anstalt“ und „heute show“ (beide ZDF). Ab jetzt moderiert der Wahl-Berliner erstmals das sonntägliche 3sat-Format „Happy Hour“, das er von Sebastian Pufpaff übernommen hat (wir berichteten).

Aus „Pufpaffs Happy Hour“ wird „Till Reiners’ Happy Hour“. Was ändert sich außer dem Namen?

Till Reiners: Der Moderator.

Und sonst?

Reiners Ich glaube, ich bringe einen etwas anderen Stil mit. Und ich versuche, mehr junge Leute einzuladen, vor allem aus der Berliner Stand Up-Szene.

Sie treten gegen den „Tatort“ an.

Reiners Das ist ein Gegner auf Augenhöhe. (Lacht.)

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

In einschlägigen Internet-Lexika werden Sie als Comedian geführt, nicht als Kabarettist. Geht das in Ordnung?

Reiners: Ja, das geht in Ordnung, ich werde sehr gerne Comedian genannt.

Warum?

Reiners: Kabarettisten müssen immer so staatstragend politisch sein, Comedians dürfen alles sein, das liegt mir sehr viel näher und gibt viel besser wieder, was ich mache. Ich würde mir auch wünschen, dass diese Kategorien endlich aufgelöst werden. Das ist eine sehr deutsche Spezialität zu sagen: Er hat Humor, aber er denkt auch nach. Da denke ich mir dann: Es gibt guten und schlechten Humor. Fertig.

Jetzt herrscht Krieg in der Ukraine, und im deutschen Fernsehen läuft Comedy. Wie fühlen Sie sich dabei?

Reiners: Man muss das mitdenken. Und dem Publikum klarmachen, dass man kein verrückter Clown ist, der nur sein Programm abspult. Ihm bedeuten, dass das alles ganz schrecklich ist, es hier aber eine Dreiviertelstunde Ablenkung gibt. Das ist ein Angebot, das die Leute annehmen können. Oder sagen: „Darauf habe ich jetzt keinen Bock.“

„Frieden schaffen ohne Waffen“ ist ja momentan ein bisschen out. Wie finden Sie, dass jetzt sogar die Grünen für Aufrüstung sind?

Reiners: Ich bin immer dann skeptisch, wenn alle dasselbe wollen. Da würde ich gerne sagen: Können wir da erst mal einen Moment drüber reden? Ich kann verstehen, dass man anfängt, hier die Panzer nachzuzählen, wenn man sieht, dass die Ukraine brennt. Aber mich erstaunt, dass da gleich so ’ne runde Summe genannt wird.

Sie meinen die 100 Milliarden Euro?

Reiners: Ja. Das ist so ’ne Fantasiezahl. Sollte man nicht erst mal überlegen, was man braucht und dann zusammenrechnen, was es kostet? Das ist schon ein bisschen dreist, dass man in zwei, drei Tagen entscheidet, so viel Geld auszugeben, während Menschen in den Kliniken seit zwei Jahren dafür kämpfen, anständig bezahlt zu werden in einer Pandemie.

Was beschäftigt Sie außerdem in der Politik?

Reiners: Ich bin gespannt, wo es hingeht in Sachen Klimaschutz. Ob da in Berlin wirklich gedacht wird: Okay, wir versuchen es! Vielleicht wirken sich die Sanktionen gegen Russland ja positiv aus. Ich finde es spannend zu beobachten, wohin sich die Ampel entwickelt. Ist das jetzt ’ne linke Regierung, ’ne Weiter-so-Regierung? Was ist das eigentlich für ’ne Regierung? Die scheinen ja noch sehr in der Selbstfindungsphase zu sein. Überschattet von diesem Krieg.

Der Krieg als Chance für eine Wende in der Klimapolitik?

Reiners: Ja. Ich glaube, die Realität ist zynisch. Ich bin es nicht, ich stelle es nur fest.

Einst hieß es, Kohl sei ein Kanzler fürs Kabarett, später wurde das über Schröder gesagt, dann über Merkel. Was ist mit Scholz?

Reiners: Wenn man Lust hat, sich mit Personen zu beschäftigen, ist er auf jeden Fall ein Kanzler fürs Kabarett. Ich war doch erstaunt, wie viel ich mich selbst mit Scholz beschäftige, weil er mich so aufregt mit seiner Nicht-Ambition, auf Fragen zu antworten. Ansonsten gehöre ich nicht zu denen, die ihn nachmachen. Ich kann das gar nicht. Wenn ich über Politik rede, will ich eher erklären, wie sie funktioniert. Die Dinge einordnen. Ich habe allerdings bis jetzt auch noch keine gute Scholz-Imitation gesehen.

Wenn Sie in sich hineinschauen: Sind Sie jemand, der sich gerne aufregt – oder bleiben Sie stets cool?

Reiners: Nee, ab und an rege ich mich schon auf. Ich bin auch froh, dass ich das auf der Bühne kanalisieren kann. So immer über den Dingen stehen kann und will ich nicht.

Gelegentlich geraten sogar Kabarettisten in einen Shitstorm. Ist Ihnen das auch schon mal passiert?

Reiners: Zum Glück noch nicht. Aber das wird kommen.

Jetzt, mit der Moderation der „Happy Hour“?

Reiners: Grundsätzlich! Je länger man dabei ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit. Irgendwann kriegt man dann auch mal einen. Das gehört zum Beruf dazu.

Ist durch die Sozialen Netzwerke Deutschland ein Land geworden, in dem man sich furchtbar aufregt über Nichtigkeiten?

Reiners: Ja, auch dadurch. Manchmal gehen den Leuten die Maßstäbe verloren. Ich habe neulich einen Beitrag gemacht für die „heute show“, in dem es darum ging, wie man Putins Krieg sanktionieren kann, beispielsweise indem man die Heizung drosselt oder Tempo 130 fährt. Und da hat bei Instagram jemand drunter geschrieben: „Diese Satire macht mir Angst, das Tempolimit wollt ihr ja wirklich!“ Und ich dachte: Wenn das die größte Angst ist für dich gerade, dass du Tempo 130 fahren musst, dann herzlichen Glückwunsch!