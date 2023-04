„Hartz und herzlich“ aus Rostock – neue Folgen „werden demnächst ausgestrahlt“

Fan-Fragen auf Instagram

Von Sina Koch schließen

In letzter Zeit kommen immer wieder Fragen zu neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock Groß Klein auf. Jetzt verrät RTLZWEI, ob es neue Episoden aus der Hansestadt gibt.

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ aus den Plattenbauten von Rostock begeistert Millionen Fans. Seit einigen Jahren werden die Bewohner des Stadtteils Groß Klein von den RTLZWEI-Kameras begleitet und zeigen dabei ihr Leben mit Hartz IV. Derzeit dürfen sich die Zuschauer auf neue Folgen aus dem „Hartz und herzlich“-Drehort Mannheim freuen, wie MANNHEIM24 berichtet. Dürfen sich die Fans auch Hoffnung auf neue Folgen aus Rostock machen?

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein Sender RTLZWEI Produzent UFA Show & Factual Ausgestrahlt seit Januar 2020

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Könnte es bald neue HuH-Folgen geben?

Aktuell gibt es für die „Hartz und herzlich“-Fans Grund zur Freude: Schon Anfang Mai flimmern neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ über die TV-Bildschirme. Hier gibt es schöne Entwicklungen aus dem Mannheimer Sozialviertel zu vermelden: So steht „Hartz und herzlich“-Liebling Janine endlich vor der Eröffnung ihres eigenen Ladens.

Übrigens: Die Folgen werden zum Teil sechs Monate – oder länger – vor Ausstrahlung gedreht. Auf Instagram äußern die „Hartz und herzlich“-Fans jetzt den Wunsch, erneut Einblicke in den Alltag der Bewohner des Blockmacherrings zu bekommen. Zuletzt war in den „Hartz und herzlich“-Wiedersehensepisoden zu sehen, wie es Martin nach seinem Auszug aus Rostock ergeht.

„Hartz und herzlich“ aus Rostock: Neue Folgen sind geplant – „wird noch etwas dauern“

Auf eine brandneue „Hartz und herzlich“-Staffel dürfen die Fans der Sozialdoku aktuell jedoch noch nicht hoffen. Wie der offizielle Instagram-Account der Sendung in den Kommentaren mitteilt, seien die neuen Episoden allerdings bereits abgedreht: „Neue Folgen aus Rostock sind gerade bei uns in der Postproduction und werden demnächst ausgestrahlt“.

Wann genau neue Folgen erscheinen werden, sei noch nicht klar. „Das wird noch etwas dauern. Es kommen Anfang Mai neue Folgen aus Mannheim am Nachmittag“, ist in den Kommentaren zu lesen. Noch ist also völlig offen, wann die Zuschauer ihre liebsten Rostocker endlich wieder im TV erleben dürfen.

„Hartz und herzlich“-Lieblinge bald wieder im TV – Neuigkeiten bei Jack, Jasmin und Co.

Zuletzt haben die Rostocker-Sozialdoku-Lieblinge Schlagzeilen gemacht. Bei dem „Hartz und herzlich“-Paar Jack und Kathleen steht nach der Trennung derweil auch eine Scheidung im Raum. Manchmal passt es wohl doch nicht bei zwei Menschen. Allerdings gibt es auch erfreuliche Neuigkeiten: „Hartz und herzlich“-Jasmin ist zum ersten Mal Mutter geworden – und postet einen süßen Schnappschuss auf Instagram mit ihrem kleinen Sohn.

Außerdem verkündet die Tochter von Sandra und Tino, dass sie den Vater ihres Kindes geheiratet hat und inzwischen mit ihrer kleinen Familie eine erste eigene Wohnung bezogen hat. Zur Erinnerung: In den letzten Folgen „Hartz und herzlich“ haben die Zuschauer mitverfolgen können, wie Jasmin von ihrer Schwangerschaft erfahren hat. Zudem haben die RTLZWEI-Zuschauer mitverfolgt, wie sich der Teenager Hilfe beim Jobcenter gesucht hat, um eine geeignete Wohnung für sich und ihren Freund Maik zu finden. (sik)

Rubriklistenbild: © RTLZWEI