Die Neue im „heute journal“: Bei den „Jeckinnen“ kam Dunja Hayali ins Schleudern

Von: Rudolf Ogiermann

Präsentierte das ZDF-„heute journal“ erstmals als Hauptmoderatorin: Dunja Hayali. © Hannes P Albert/dpa

ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer kennen sie unter anderem aus dem „Moma“ und aus dem „Sportstudio“. Nun moderiert Dunja Hayali auch das „heute journal“. So war ihre Premiere.

Sie stand ja schon mal da – als Co-Moderatorin von 2007 bis 2010. Aber nicht deshalb, sondern wegen der Live-Bilder aus Kiew wurde Dunja Hayali im Intro des „heute journal“ laut ZDF nicht aus dem Off vorgestellt. Die neue (Aushilfs-)Hauptmoderatorin wirkte bei ihrer Premiere jedenfalls so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht als Nachrichten. Mit klarer, fester Stimme moderierte sie die Sendung, in der es fast monothematisch um Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine ging. Topthema war der überraschende Besuch von US-Präsident Joe Biden bei seinem Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. „Ein Besuch, der Fragen offenlässt, die wir jetzt klären wollen“, leitete Hayali ihr Gespräch mit den Korrespondentinnen Katrin Eigendorf und Phoebe Gaa ein.

Nicht so elegant wie Kollege Christian Sievers, eher burschikos (das „Sportstudio“ lässt grüßen), wie man es von ihr erwartet hatte („Jetzt mögen Sie eventuell denken, pfff, ja gut, was geht mich das überhaupt an?“) leitete die 48-Jährige über zum Beitrag über die Republik Moldau, die Putins nächstes Ziel sein könnte. Nebst Interview mit deren Präsidentin Maia Sandu. Auch hier eine klare Gesprächsführung („Dann frage ich noch mal anders nach!“) samt abschließendem, fast umarmendem „Gut, dass wir heute miteinander gesprochen haben“.

Hayali strahlte aus, dass man News nicht notwendigerweise mit dramatischem Tremolo und versteinerter Miene präsentieren muss, angesichts der beunruhigenden Nachrichten aus Russland irritierte ihr Lächeln allerdings hier und da. Versprecher gab es auch ein paar („Reketen“, „Einflauß“), regelrecht ins Schleudern kam die Moderatorin beim politisch korrekten Gebrauch der männlichen und der weiblichen Form – „Jecken und Jeckinnen, Narren und Narrinnen“. Oder sollte das ein Witz sein? Die tollen Tage, so scheint’s, sind nicht so recht ihr Metier, müssen sie aber auch nicht.

Immerhin gab’s noch ein freundliches „Viel Spaß!“ an alle Karnevalisten (ohne weibliche Form). Und die fast innige Schlussformel: „Dann machen Sie’s gut, wo auch immer Sie sind!“ Ein souveräner Einstand. So kann es weitergehen.