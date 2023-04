„Servus Baby“-Star Teresa Rizos: „Ich wünsche mir, dass es weitergeht“

Von: Rudolf Ogiermann

Auf zu neuen Ufern: Teresa Rizos in „Wer füttert den Hasen?“ (ZDF) © Luis Zeno Kuhn

„Dahoam is dahoam“ machte sie bekannt, doch längst hat die Münchner Schauspielerin Teresa Rizos die tägliche Serie hinter sich gelassen, spielt Hauptrollen in Fernsehfilmen und in der BR-Kultserie „Servus Baby“. Nun ist sie in der ZDF-Produktion „Wer füttert den Hasen?“ zu sehen.

Der Schritt in die Selbstständigkeit – darauf hat Jule Meisner lange gewartet. Mit Ehemann Marco und Tochter Fine soll es von München an die Nordsee gehen, wo die junge Frau zusammen mit einer Freundin eine eigene Firma gründen will. Doch dann der Schock – Marco hat es sich anders überlegt. Er möchte in München bleiben, nicht zuletzt, weil er sich in seine Arbeitskollegin Natalie verliebt hat. Von einem auf den anderen Moment liegt alles in Scherben. Teresa Rizos spielt die Hauptrolle in dem Fernsehfilm „Wer füttert den Hasen?“, den das ZDF am Freitag um 21 Uhr zeigt. Ein Gespräch mit der 36-Jährigen über ihren neuen Film, das Osterfest und die Erfolgsserie „Servus Baby“.

Jule ist sehr konsequent in ihrem Handeln – was haben Sie mit ihr gemeinsam, worin unterscheiden Sie sich?

Teresa Rizos: Jule ist wesentlich schneller als ich, sie entscheidet schnell, rudert aber auch schnell wieder zurück. Ich überlege länger, bereue meine Entscheidungen dann aber in der Regel nicht. Ihren Mut, Sachen einfach auszuprobieren, finde ich trotzdem bewundernswert.

Ihre Figur hat den einen oder anderen Wutausbruch – mussten Sie sich das für die Rolle antrainieren oder können Sie auch privat aus der Haut fahren?

Teresa Rizos: Ich kenne natürlich das Gefühl Wut, aber auch da ist Jule schneller als ich. Ich finde das gut, denn uns Frauen und Mädchen werden solche Emotionen ja gerne abtrainiert. Eine gesunde Wut kann ja Antrieb sein, Dinge zu ändern, die einen ärgern oder stören.

Von jetzt auf gleich zerbricht ihre Familie: Teresa Rizos als Jule Meisner, hier mit Maya Gallon als Fine. © Luis Zeno Kuhn

Waren Sie selbst schon einmal in einer Lebenssituation, in der Sie sich entscheiden mussten zwischen Beruf und Familie?

Teresa Rizos: Nein, ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, würde ich sicher vor ähnlichen Problemen stehen wie Jule oder wie viele Frauen. Wann ist Berufstätigkeit ein absolut verständlicher Wunsch nach Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit, wann Egoismus? Wie glücklich muss man als Eltern sein, um eine gute Mutter oder ein guter Vater sein zu können?

Der Film läuft am Karfreitag, auch die Handlung spielt kurz vor Ostern. Wie wichtig war das für die Geschichte?

Teresa Rizos: Beim Drehen stand noch nicht fest, wann der Film ausgestrahlt wird. Aber Ostern steht hier für ein Familienfest, das diese Familie eben nicht mehr gemeinsam feiern will oder kann. Ich hänge sehr an Ostern, und es würde mich traurig machen, wenn ich es alleine feiern müsste.

Wie feiern Sie Ostern?

Teresa Rizos: Wir treffen uns immer bei meiner Mutter oder bei meiner Schwester, wir essen zusammen, die Kinder suchen Osternester. In unserer Familie isst niemand wirklich gerne Eier, an Ostern jedoch schon, das ist der einzige Tag, an dem wir alle Eier essen, bis uns schlecht wird. Aber das gehört dazu, dann weiß man: Es reicht jetzt wieder für ein Jahr.

Die Serie „Servus Baby“, in der Sie die Eve spielen, war noch mal ein Karriereschub für Sie, oder?

Teresa Rizos: Kann man schon so sagen, ja. Die Arbeit mit Natalie Spinell (Autorin und Regisseurin, Red.) ist so beflügelnd, weil sie so genau arbeitet und genau weiß, was sie will. Und einen auch nicht in Ruhe lässt, bis alles passt.

Keine Fließbandproduktion wie bei „Dahoam is dahoam“?

Teresa Rizos: Na ja, ich habe dazwischen einige andere Sachen gedreht, in denen meine Rollen schon differenzierter waren. Das Besondere an „Servus Baby“ ist, dass es ganz viele verschiedene Farben hat zwischen Komik und Dramatik, ohne jeweils immer total auf die Zwölf zu hauen.

Keine Eifersüchteleien zwischen den Hauptdarstellerinnen um die beste Pointe?

Teresa Rizos: Nein, null! Weder bei uns noch bei sonst jemandem im Cast! Das ist sehr ausgewogen, jede hat ja in jeder Staffel ihre Folge, sozusagen. Wir schauen uns die Staffeln immer vor der Veröffentlichung zusammen an, freuen uns und machen uns gegenseitig Mut.

Wieso müssen Sie einander Mut machen?

Teresa Rizos: „Servus Baby“ ist halt mittlerweile eine Riesensache, das sehen wahnsinnig viele Leute. Solange man sich dem Prozess des Drehens hingibt, denkt man nicht darüber nach, wie das auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wirkt. Das kommt erst danach, dass man unsicher ist, ob das auch alles passt und die Wirkung erzielt, die man beabsichtigt hat.

Wird es weitergehen?

Teresa Rizos: Geplant ist noch nichts, aber es gibt die Option auf eine Fortsetzung. Ich würde mir sehr wünschen, dass es weitergeht.

Von jetzt auf gleich Kult: „Servus Baby“ mit (v. li.) Josephine Ehlert, Genija Rykova, Teresa Rizos und Xenia Tiling. © Marc Reimann

Sie machen auch Comedy, waren damit sogar in der „Lady’s Night“ im Ersten...

Teresa Rizos: Das hat sich im Zuge der Entwicklung zwischen „Dahoam is dahoam“ und „Servus Baby“ ergeben. Ich wollte meine eigene Kreativität noch mehr ausleben und habe angefangen, eine Figur selbst zu erfinden, mit mehr Humor als in meinen sonstigen Rollen. Und so ist die Franzi Riedinger entstanden.

Und die wollen Sie auch weiterspielen?

Teresa Rizos: Ja, geplant ist es. Ich habe jetzt im Sommer erst mal eine Kabarettpause und werde dann sehen, ob ich mit dem Programm im Herbst oder Winter weitermache oder ob dann vielleicht schon etwas Neues kommt.