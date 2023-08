Warum am Mittwoch um 21:45 Uhr massenhaft Zuschauer beim ZDF abschalteten

Sat.1 profitierte

Am Mittwoch strahlte das ZDF eine neue Folge der True Crime-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ aus. Die Sendung holte sich den Quoten-Tagessieg. Im Anschluss stürzten diese aber stark ein. Wieso?

Köln – Seit sage und schreibe 56 Jahren läuft die Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im ZDF, dessen Ziel des Formats die Aufklärung echter Kriminalfälle ist. Auch am Mittwochabend (16. August) lockte die von Moderator Rudi Cerne (64) moderierte Sendung unzählige Menschen vor die TV-Bildschirme und holte sich sogar den Tagessieg der Einschaltquoten, sowohl beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren, als auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Nach dem Ende der Sendung ab 21:45 Uhr musste das Zweite Deutsche Fernsehen allerdings enorme Quotenverluste hinnehmen. Doch weshalb?

ZDF räumt mit „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ fulminant ab, ehe die Quoten bergab gehen

Das ZDF kann mit seiner Primetime-Ausstrahlung am Mittwoch um 20:15 Uhr vollends zufrieden sein. „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ sahen 4,68 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren und generierte damit einen Marktanteil von 20,6 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe schalteten 0,79 Millionen das ZDF ein. Damit erreichte der öffentlich-rechtliche Sender eine Quote von 18,1 Prozent.

Laut der AdScanner Insights von dwdl.de musste das ZDF nach „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ herbe Zuschauerverluste hinnehmen. Das anschließende Nachrichtenformat „heute-journal“ mit den Moderatoren Anne Gellinek (61) und Gundala Gause (58) schauten ab 21:45 Uhr über eine Million Menschen weniger, als die davor laufende Kriminalfall-Sendung. Dasselbe Phänomen ereignete sich bereits am Montag (14. August), als die Zuschauerzahlen im ZDF ab 21:44 Uhr massiv einbrachen.

Mit 3,50 Millionen Zusehenden beim Gesamtpublikum und einem Marktanteil von 16,9 Prozent kann der Mainzer Sender aber dennoch zufrieden sein. In den meistgesehenen Sendungen des Tages landeten die ZDF-Nachrichten auf Platz drei. Interessant dabei ist, wohin die Zuschauer ab 21:45 Uhr umschalteten, wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht.

Die derzeitigen Moderatoren des „heute-journal“ im ZDF (Stand: 17. August 2023): Marietta Slomka (seit 29. Januar 2001, Hauptmoderatorin) Christian Sievers (seit 15. Januar 2013, Hauptmoderator) Anne Gellinek (seit 18. August 2022, Vertretung) Dunja Hayali (seit 20. Februar 2023, Vertretung)

Manchester City gegen FC Sevilla: UEFA Super Cup holt bei Sat.1. nach und nach auf

Sat.1 sendete ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung zum UEFA Super Cup Fußballspiel der Mannschaften Manchester City und FC Sevilla, dessen Anpfiff gegen 20:50 Uhr war. Nachdem im ZDF das Primetime-Programm mit „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ um 21:45 Uhr zu Ende ging, verzeichnete der Privatsender Sat.1 einen ordentlichen Aufschwung am Zuschauerinteresse. Beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren schauten insgesamt 1,54 Millionen Menschen das Match, welches Manchester City 6:5 im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte. Der Marktanteil betrug 9,3 Prozent.

Am Sonntag (13. August) gab es ein ähnliches Bild, des Zuschauerwechsels, allerdings bei anderen Sendern. Ab 21:44 Uhr schalteten viele Zuschauer von der ARD zum Privatsender Vox, wo ein neues Sommer-Special von „Grill den Henssler“ mit Steffen Henssler (50) lief. Verwendete Quellen: dwdl.de

