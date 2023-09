Erbittertes Quotenduell am Montagabend: Klarer Sieger zwischen „Höhle der Löwen“ und „Wer wird Millionär?“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am 4. September buhlten die VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ sowie die RTL-Rateshow „Wer wird Millionär?“ um die Gunst der Zuschauer. Am Ende gab es einen eindeutigen Gewinner

Köln – Legendäre Quiz-Sendung oder Casting-Show für Jungunternehmer? Das war am Montagabend die große Frage für die Zuschauer. Während auf VOX um 20:15 Uhr bei „Die Höhle der Löwen“ neue Start-ups vor der knallharten Jury ihr Glück versuchten, wurde zeitgleich bei der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ der Kampf um die Million eröffnet – diesmal mit einem Special für die Kandidaten. Beim erbitterten Quotenduell ging laut dwdl.de am Ende ein klarer Sieger hervor.

„Höhle der Löwen“ oder „Wer wird Millionär?“: Wer hat die Nase vorn?

Seit 28. August ist bereits die 14. Staffel der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ im TV zu sehen. In der zweiten Folge am Montagabend ging es vor allem musikalisch zur Sache. So stellten die beiden Gründer Alexander und Sebastian eine innovative App vor, die durch eine künstliche Intelligenz vorgespielte Musik in niedergeschriebene Noten verwandelt. Doch überzeugte das Start-up auch die Zuschauer?

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Auf RTL lockte unterdessen „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch (67) diesmal mit einer Sonderausgabe die Kandidaten auf den Ratestuhl. Zum Start der neuen Fernsehsaison wurde die „3-Millionen-Woche“ eingeläutet. Dabei laufen die ersten drei Folgen nach dem bereits bekannten Show-Konzept ab. Wer mindestens 16.000 Euro erspielt, darf am Donnerstag (7. September) im Finale beim Kampf um 3 Millionen Euro teilnehmen.

Die erfolgreichsten Geschäftsideen bei „Die Höhle der Löwen“ Pony Puffn: Das praktische Gummi-Tool, mit dem man sich blitzschnell den perfekten Pferdeschwanz machen kann, hat die Drogeriemärkte hierzulande längst erobert und ist zu einem echten Badezimmer-Must-Have geworden. Ankerkraut: Seitdem die natürlichen Gewürzmischungen der Marke mit Sitz in Jesteburg 2016 in der Investoren-Show ihre Premiere feierten, können sie mittlerweile Millionen von Euro an Umsätzen verzeichnen. Happybrush: Zahnhygiene ist wichtig – das weiß jedes Kind. Die Bürsten von Happybrush, die mit Schall arbeiten, versprechen deshalb eine besonders gründliche Zahnreinigung – was dem Unternehmen seit seinem Auftritt im beliebten VOX-Format großen Erfolg beschert hat. (Quelle: gruender.de)

Klarer Sieger beim Quotenduell von „Höhle der Löwen“ und „Wer wird Millionär?“

Am Ende gab es beim Kampf um die Quote zur Primetime einen klaren Sieger. So ging „Wer wird Millionär?“ mit 2,55 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,3 Prozent beim Gesamtpublikum deutlich in Führung und konnte bei den Privatsendern den Tagessieg verbuchen. Ein Blick auf die jüngere Zielgruppe sorgt jedoch für eine große Überraschung.

„Wer wird Millionär“?“ und „Die Höhle der Löwen“ lieferten sich am Montagabend einen erbittern Kampf um die Quote. © RTL; VOXup (Fotomontage)

In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen belegte „Wer wird Millionär?“ mit 0,46 Millionen Zuschauern gerade mal den sechsten Platz. Die zweite Folge der „Höhle der Löwen“ konnte sich mit 0,54 Millionen Zuschauern immerhin noch den dritten Platz sichern. Quotenkönig wurde mal wieder das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Beim Gesamtpublikum hielt am Montagabend der ZDF-Landkrimi „Der Schutzengel“ 5,70 Millionen Zuschauern an den Bildschirmen.

Letzte Woche hatte VOX etwas mehr Glück bei den Privatsendern. Dennoch hatte das Öffentlich-Rechtliche mit der Leichtathletik-WM gut vorgelegt. Verwendete Quellen: dwdl.de, vox.de, rtl.de