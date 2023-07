Unangenehm nah: „Fernsehgarten“-Schachspielerin weicht vor Andrea Kiewel zurück

Von: Elena Rothammer

Teilen

Andrea Kiewel begrüßte am 9. Juli im ZDF-Fernsehgarten neben Schlagerstars auch junge Sportler und Sportlerinnen – einer Schachspielerin rückte die Moderatorin jedoch unangenehm auf die Pelle.

Mainz - Am Sonntag (9. Juli) war es wieder so weit: Andrea Kiewel (58) präsentierte den ZDF-Fernsehgarten. Dieses Mal fand die Ausgabe unter dem Thema „Es lebe der Sport“ statt. Neben ihren musikalischen Gästen stellte die Moderatorin dieses Mal auch verschiedenste Sportler und ihre Sportarten vor. Ein Interview mit einer Schachspielerin fiel den Zuschauern allerdings unangenehm auf.

Andrea Kiewel kommt Schachspielerin im ZDF-Fernsehgarten immer näher – diese weicht zurück

Am 9. Juli führte Andrea Kiewel mit Co-Moderator Mickie Krause (53), bei dem jedoch zeitweise die Technik streikte, durch den ZDF-Fernsehgarten. Passend zum Motto der Sendung waren auch Sportlerinnen wie die deutsche Schach-Großmeisterin Elisabeth Pähtz (38) zu Gast. Sie spielte gleich gegen zehn Schachprofis Simultanschach – unter anderem gegen die Abiturientin Siri.

Andrea Kiewel im Pool, der Kameramann am Boden: Die besten Bilder vom Sport-Fernsehgarten Fotostrecke ansehen

Als Andrea Kiewel Siri nach deren Niederlage interviewen wollte, kam die Blondine ihr unangenehm nah. Immer wieder kam ihr Gesicht dem der Schachspielerin extrem nahe – was dieser merklich unangenehm war. Siri wich im Laufe des Gesprächs immer wieder zurück, wovon sich Kiwi allerdings nicht beirren ließ.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli: Sommerparty

30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Netz zerreißt Andrea Kiewel nach aufdringlichem Fernsehgarten-Interview

Auch unter den Twitter-Usern blieben diese befremdlichen Szenen nicht unbemerkt. „Man sieht dem Mädchen richtig an, dass es ihr unangenehm ist, wenn Kiwi soooo dicht kommt“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte bloß ironisch: „Man merkt kaum, dass Siri da keinen Bock drauf hat.“ Zu einem Screenshot der Szene kommentierte ein weiterer Zuschauer: „Wenn dir Kiwi wieder extrem unangenehm nah kommt...“

Andrea Kiewel begrüßte am 9. Juli im ZDF-Fernsehgarten unter anderem Sportler und Sportlerinnen. Einer Profischachspielerin kam die Moderatorin im Interview jedoch unangenehm nah... © Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ & Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“

Dass es in der Live-Sendung hin und wieder zu ungewolltem Körperkontakt kommt, ist keine Seltenheit. Erst in der Vorwoche hatte ein Fernsehgarten-Gast Andrea Kiewel an den Po gegrapscht. Verwendete Quellen: ZDF / „Fernsehgarten“ vom 9. Juli 2023; Twitter