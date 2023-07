Wegen „Layla“-Zwischenruf: Andrea Kiewel muss Moderation im Mallorca-Fernsehgarten unterbrechen

Von: Volker Reinert

Im Mallorca-Fernsehgarten wurde das Lied „Layla“ zwar nicht gesungen, ein Zuschauer rief den Songtitel aber mitten während Andrea Kiewels Moderation – und brachte sie damit aus der Fassung.

Mainz – Die Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ mit Moderatorin Andrea Kiewel (58) am Sonntag, (30. Juli) war aus mehreren Gründen eine ganz besondere gewesen. Nicht nur, dass die Sendung nicht live ausgestrahlt wurde, sondern erst ab 13.35 Uhr aufgrund der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland und dem Deutschlandspiel gegen Gruppenteilnehmer Kolumbien, sondern auch wegen des Mottos „Mallorca-Spezial“, auf den viele Fernsehzuschauer jedes Jahr besonders gespannt warteten. Ein Zwischenruf aus dem Publikum erinnerte „Kiwi“ nun an die stark diskutierte mögliche Zensur des Sommersongs 2022 „Layla“ in der Mallorca-Folge ein Jahr zuvor.

„ZDF-Fernsehgarten“: Ikke Hüftgold beschwerte sich im IPPEN.MEDIA-Interview über Zensur

Ballermann-Star Ikke Hüftgold (46) sagte seinen Auftritt für den Mallorca-Fernsehgarten ab. Im IPPEN.MEDIA-Interview erklärte der Schlagersänger: „Ich werde nächstes Jahr mit Sicherheit auch nicht dabei sein. Ich ärgere mich einfach über die Vorgehensweise der Redaktion“, so Hüftgold. „Da wird suggeriert, dass das der Party-Schlager ist, der auf Mallorca läuft. Aber da wird ganz viel altes, weichgespültes Zeug wieder hochgeholt, alles, was keinem wehtut“.

Laut Ikke Hüftgold spiegelt das Mallorca-Fernsehgarten-Spezial nicht die Schlager-Realität: „Ich mag Andrea Kiewel und ich mag auch das ZDF. Aber es ist keine Plattform für den wahren deutschen Party-Schlager“, so der gebürtige Hesse. Songs, wie sein Super-Hit „Bumsbar“ gehören nun einmal zum Ballermann-Repertoire und sollten keiner Zensur unterliegen.

Im Jahr 2022 wurde lange Zeit im Vorfeld der Mallorca-Ausgabe im „ZDF-Fernsehgarten“ diskutiert, ob das Lied „Layla“ von DJ Robin & Schürze, das es in den deutschen Charts bis an die Spitze schaffte, in der Schlagershow nur in einer zensierten Form gesungen werden sollte. Schlussendlich wurde „Layla“ unzensiert gesungen, aber für die Silverstershow 2022/23 wegen vieler Klagen nach dem Fernsehgarten-Auftritt vom ZDF verbannt.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

„ZDF-Fernsehgarten“: „Layla“-Zwischenruf bringt Andrea Kiewel kurzzeitig aus dem Konzept

Bei der Mallorca-Ausgabe am 30. Juli staunte Moderatorin „Kiwi“ nicht schlecht, als während ihrer Moderation ein Zuschauergast das Wort „Layla“ grölte. Kurzzeitig aus dem Konzept gebracht, antworte die gebürtige Berlinerin dem Zwischenrufer mit einem „Ja“, ehe sie sich lächelnd wieder ihren Moderationskarten widmete.

Auch auf Twitter wurde der Zwischenruf thematisiert: „Hat da jemand Layla gerufen?“. DJ Robin & Schürze traten im Mallorca-Spezial 2023 auch erneut auf, aber ohne den Song „Layla“ zum Unmut der Fans zu performen. Auf Twitter kommentierten Fernsehgarten-Zuschauer folgendes: „Ich hätte lieber Layla gehört“, „Layla war besser“ und „Jetzt auch noch Robin? Schürze ist auch da... Sie könnten also rein theoretisch Layla singen...“.

Andrea Kiewel kam am Sonntag (30. Juli) im Mallorca-Spezial im „ZDF-Fernsehgarten“ durch einen „Layla“-Zwischenruf aus dem Publikum kurzzeitig aus dem Konzept. © Screenshots: zdf.de

Fans der Show aufgepasst: Aufgrund einer Umprogrammierung des ZDF fällt der „ZDF-Fernsehgarten" am 6. und am 20. August 2023 aus.