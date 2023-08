Von „Wird Zeit“ bis „Echt Schade“: Fans diskutieren „Wetten, dass...?“-Aus von Thomas Gottschalk

Von: Volker Reinert

Thomas Gottschalk hört auf. Die letzte Folge der ZDF-Sendung „Wetten, dass...?“ mit ihm läuft am 25. November. Auf Instagram häufen sich die Kommentare und könnten unterschiedlicher kaum sein.

Mainz - Nach 36 Jahren als Moderator der ZDF-Kultshow „Wetten, dass...?“ gab Thomas Gottschalk (73) am Montag (7. August) seinen endgültigen Rückzug aus der Sendung bekannt. Ende November 2023 wird der Entertainer ein letztes Mal prominente Gäste empfangen und durch die verschiedensten Wettspiele führen. Bekannt ist: Co-Moderatorin Michelle Hunziker (46) wird nicht mit von der Partie sein. Auf Instagram diskutieren die Fans hitzig über das Aus des Moderators. Zwischen Euphorie und Wehmut ist einiges dabei...

Letzte Ausgabe von „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk läuft am 25.November 2023 im ZDF

Am 14. Februar 1981 lief die erste Folge der Sendung und „größten Fernsehshow Europas“ im ZDF mit Erfinder und Moderator Frank Elstner (81) über die TV-Bildschirme. Nach sechs Jahren gab er die Moderation an Thomas Gottschalk ab, der mit seinen oftmals frechen Sprüchen absoluten Kultstatus erreichte, natürlich abgesehen von den unterschiedlichsten und nervenaufreibenden Wetten.

Nachdem Gottschalk seine Moderation 2011 abgab und kurzzeitig Markus Lanz für zwei Jahre (2012 bis 2014) als Gastgeber fungierte, feierte der gebürtige Bamberger 2021 sein Comeback in der großen Jubiläumsshow zum 40-jährigen Bestehen der ZDF-Show. Durch den großen Erfolg, bei dem die Sendung an die vergangenen Glanzzeiten anknüpfen konnte, wurden jährlich wieder einige Ausgaben ausgestrahlt. Nun aber der endgültige Schlussstrich des Moderators. Gegenüber der BUNTE äußerte sich Thomas Gottschalk indes schon und verriet, wie er dazu steht, seine letzte „Wetten, dass...?“-Folge ohne Michelle Hunziker zu moderieren.

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Skurrile und bizarre Wetten gab es seit Beginn der Show einige. 1988 behauptete Thomas Rautenberg beispielsweise, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. (Quelle: unserding.de)

Fans diskutieren auf Instagram über „Wetten, dass...?“-Aus von Thomas Gottschalk

Auf der Instagramseite von „zdfheute“ wird der Rückzug des Showmasters bei „Wetten, dass...?“ stark diskutiert. So finden sich zahlreiche, sehr unterschiedliche Meinungen wieder. Viele begrüßen die letzte Moderation Gottschalks in der Kultshow, da sie „absolut nicht mehr zeitgemäß ist“. Ein anderer Fan schreibt „Früher echt toll, aber mittlerweile ist es so unangenehm Gottschalk beim Moderieren zuzugucken.“ Weitere Kommentare lauten: „Wird Zeit“, „Endlich...Komm‘ nicht zurück“ oder „Zum Glück - der Mann ist ein wandelnder Altherrenwitz“.

Viele Fans finden es allerdings bedauerlich, dass sich Gottschalk Ende 2023 von der Show verabschieden wird: „Echt schade“ und „Ich fand‘ ihn immer cool“ lauten einige Kommentare. Dahingegen machen sich viele Fans lustig darüber, ob es Gottschalk dieses Mal endgültig meint: „Er hört schon wieder auf? Bis wann?“, „Wer‘s glaubt!“, oder „Noch ein allerletztes Mal. Ist ja fast wie letzte Welttourneen der Rolling Stones“.

Vermissen müssen Fans die spitze Zunge des Entertainers aber wahrscheinlich nicht. In seinem RTL-Podcast „Die Supernasen" von Thomas Gottschalk und Mike Krüger lästerte der Moderator erst kürzlich fies über Richard Lugner, der inzwischen auf die Beleidigungen konterte.