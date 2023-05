Erstmal kein „Wer wird Millionär“: Inka Bause kickt Günther Jauch bei RTL raus

Der Montagabend auf RTL ist eigentlich für Günther Jauch mit seiner beliebten Quizshow „Wer wird Millionär?“ reserviert. Für die kommenden Wochen übernimmt allerdings Inka Bause mit „Bauer sucht Frau International“.

Köln – Schon seit 1999 ist „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch (66) ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Am Montag um 20.15 Uhr auf RTL hat sich das Format etabliert. Wer am 1. Mai auf die Quiz-Sendung gehofft hat, wurde aber enttäuscht. Stattdessen war dort Inka Bause (54) mit „Bauer sucht Frau International“ zu sehen. In den kommenden Wochen wird das auch so bleiben.

Inka Bauses „Bauer sucht Frau International“-Singles verdrängen „Wer wird Millionär?“

Schon am 1. Mai übernahm Inka Bause die Primetime auf RTL. Statt einer neuen Folge „Wer wird Millionär?“, wo es erst zu einer witzigen Telefonjoker-Panne kam, wurde der Auftakt der fünften Staffel von „Bauer sucht Frau International“ ausgestrahlt. Mehr von den sieben Bauern und einer Bäuerin aus aller Welt gibt es auch noch in den kommenden vier Wochen zu sehen.

Acht Folgen beinhaltet die neue Staffel von „Bauer sucht Frau International“. Nach den ersten beiden Episoden am 1. und 2. Mai um 20. 15 Uhr auf RTL geht es in den nächsten Wochen genauso weiter. Jeweils am Montag und am Dienstag läuft die Kuppelshow im TV. Das Finale folgt schließlich am 23. Mai. „Wer wird Millionär?“, verabschiedet sich inzwischen in eine vierwöchige Pause.

„Wer wird Millionär?“ ist nicht nur in Deutschland ein Hit Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

Günther Jauch unterhält derweil bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“

Ganz müssen seine Fans aber nicht auf Günther Jauch verzichten. Anstatt auf dem gewohnten Sendeplatz bei „Wer wird Millionär?“ wird der Moderator dafür am 6. Mai in der RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zusammen mit Thomas Gottschalk (72) und Barbara Schöneberger (49) zu sehen sein.

In Sachen Quoten blieb Inka Bause mit „Bauer sucht Frau International“ bisher jedoch hinter den Erwartungen zurück. Mit 9,8 Prozent Marktanteil startete das Format so schwach wie nie. Jauchs Quizshow schneidet durchschnittlich stets besser ab. Bei „Wer wird Millionär?“ stellte Günther Jauch erst kürzlich einen falschratenden Publiumsjoker zur Rede. Verwendete Quellen: RTL.de, dwdl.de