Wann läuft „Die Bachelorette“ auf RTL? Alle Sendetermine von Staffel 6

Die Sendetermine der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ 2019: Heute ist die erste Folge von Staffel 6 mit Gerda Lewis. Alle Infos zur TV-Ausstrahlung.

Köln - Auch 2019 sucht wieder eine prominente Single-Dame als „Bachelorette“ die große Liebe auf RTL. Ob das Glück diesmal länger halten wird als nur ein paar Wochen, wie bei Nadine und Alex im vergangenen Jahr? Zunächst einmal muss „Die Bachelorette“ der sechsten Staffel aber überhaupt auf ihre liebeshungrigen Kandidaten treffen. Wie das aussehen wird und welche Skandälchen die Kuppel-Show in diesem Jahr produzieren wird, sehen Sie in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“. Den Starttermin, die Sendetermine und alle Infos erfahren Sie hier.

Wer ist „Die Bachelorette“ 2019?

Lange wurde spekuliert, Ende Mai gab RTL endlich bekannt, wer als „Bachelorette“ in der sechsten Staffel die Rosen verteilen wird. Die Wahl fiel auf Gerda Lewis (26) - und die ist ebenfalls wie ihre Vorgängerin Nadine Klein (33) schon jetzt keine Unbekannte. Denn die schöne Blondine belegte 2018 bei „Germany's Next Topmodel“ den 17. Platz. Inzwischen hat sich die Kosmetikerin aus Litauen zur Influencerin gemausert - 533.000 Fans (Stand 11. Juni) folgen Gerda Lewis und erfreuen sich an ihren - teils sehr freizügigen - Bildern.

Wann startet „Die Bachelorette“ 2019 auf RTL?

RTL.de hat den offiziellen Starttermin von „Die Bachelorette“ 2019 bekannt gegeben: Die neue Staffel startet am Mittwoch, den 17. Juli 2019, ab 20:15 Uhr! Acht Folgen lang wird Gerda Lewis in Griechenland 20 Kandidaten auf Leib und Nieren testen, um am Ende - hoffentlich - ihrem Traummann die letzte Rose zu überreichen.

„Die Bachelorette“ 2019 im TV und im Live-Stream: Alle Sendetermine der sechsten Staffel

Eingefleischte „Bachelorette“-Fans sollten sich die folgenden Mittwochabende freihalten:

Folge Datum Uhrzeit TV-Sender Live-Stream 1 Mittwoch, 17. Juli 2019 20.15 Uhr RTL TV Now 2 Mittwoch, 24. Juli 2019 20.15 Uhr RTL TV Now 3 Mittwoch, 31. Juli 2019 20.15 Uhr RTL TV Now 4 Mittwoch, 07. August 2019 20.15 Uhr RTL TV Now 5 Mittwoch, 14. August 2019 20.15 Uhr RTL TV Now 6 Mittwoch, 21. August 2019 20.15 Uhr RTL TV Now 7 Mittwoch, 28. August 2019 20.15 Uhr RTL TV Now 8 Mittwoch, 04. September 2019 20.15 Uhr RTL TV Now

„Die Bachelorette“ 2019: Wann ist das Finale?

Das „Bachelorette“-Finale findet wie auch im Vorjahr in der achten und somit letzten Folge statt. Am 4. September 2019 erfahren wir endlich: Wer bekommt die letzte Rose von Gerda Lewis und wird der Nachfolger von Gerdas Ex-Freund Tobi, der ein Instagram-Star in der Bodybuilder-Szene ist?

„Die Bachelorette“ 2019: Wer sind die Kandidaten?

Die Kandidaten, die in der sechsten Staffel um das Herz der „Bachelorette“ buhlen, dürften ganz nach Gerda Lewis‘ Geschmack sein: Kaum einer der 20 Männer hat kein Sixpack und keinen Mega-Bizeps. Ein Gerücht hielt sich hartnäckig - und hat sich bestätigt: Alexander Hindersmann (30), der Gewinner der letzten Staffel ist mit von der Partie sein. RTL bestätigte, dass er als Nachrücker feststeht. Das ist eine Sensation - schließlich kursierten bereits kurz nach der Trennung von Nadine Spekulationen, dass da etwas zwischen Alex und Gerda laufen soll. Es wurde sogar spekuliert, dass Gerda der Trennungsgrund war. Gegenüber Promiflash stritt das Gerda zwar ab - trotzdem hätte Alex‘ erneute Teilnahme irgendwie einen seltsamen Beigeschmack... Ob er sich aber gegen Kontrahenten wie den schönen „Mister Bayern“ Marco, den muskulösen Macho Yannic und Headhunter Fabio durchsetzen kann, steht sowieso auf einem anderen Blatt.

