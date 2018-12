"Tatsächlich Liebe" ist der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten! Läuft er heute im TV und auf Netflix? Das sind die Sendetermine an Weihnachten 2018.

Darum ist "Tatsächlich Liebe" der beste Weihnachtsfilm

Es gibt genau einen Weihnachtsfilm, den ich mir jedes Jahr anschaue: "Tatsächlich Liebe" (zu dem es nun endlich eine Fortsetzung gibt, wenn auch nur eine kurze). Den aber dafür am besten schon fünf Wochen vor Weihnachten. Und dann nochmal drei Wochen vorher. Und am 23. Dezember. Ich kenne ihn auswendig, ich spreche manche Stellen mit und ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn Hugh Grant als britischer Premierminister durch 10 Downing Street tanzt.

Doch warum gerade dieser Film und kein anderer?

Viele Weihnachtsfilme sind mir ein bisschen zu triefig, ich bin nicht sonderlich romantisch-kitschig veranlagt. "Sissi" zum Beispiel ist mir zu schmalzig. "Der kleine Lord" ist zwar schon ganz süß, aber den schaue ich mir nur an, wenn meine Mutter mich zwingt (was sie fast nie tut).

"Tatsächlich Liebe": Britischer Humor in Höchstform

+ Billy Mack (Bill Nighy, r.) will mit einem Weihnachtslied sein Comeback schaffen. © VOX / Universal Studios Neun Geschichten werden in "Tatsächlich Liebe" erzählt, weswegen der Film auch Episodenfilm genannt wird. Der nicht mehr ganz junge Rockstar Billy Mack (Bill Nighy) zum Beispiel nimmt eine neue Version von "Love is all around" auf, die im Film "Christmas is all around" heißt. Die Episode ist britischer Humor in Höchstform - trocken, direkt und völlig politisch inkorrekt, etwa wenn er Kindern vor laufenden Kameras im Fernsehen rät: "Nehmt keine Drogen. Werdet Rockstar, dann bekommt ihr sie umsonst." Herrlich.

+ Sam (Thomas Sangster) erzählt seinem Stiefvater Daniel (Liam Neeson, l.) von seinem Liebeskummer. © VOX / Universal Studios Doch es geht auch anders bei "Tatsächlich Liebe". Die Geschichte von Daniel (Liam Neeson) und Sam findet selbst mein unromantisch-unkitschiges Herz zum Heulen schön: Der etwa zehnjährige Sam verliert seine Mutter und lebt mit seinem Stiefvater Daniel allein in einem viel zu großen Haus. Daniel glaubt, dass Sam wegen des Todes völlig neben sich steht. Doch es ist nicht nur das: Sam ist verliebt, in seine etwa zwölfjährige Mitschülerin Joanna, die Amerikanerin ist und in ihr Heimatland zurückkehren muss. Wenn das Mädchen am Ende "All I want for Christmas is you" singt und dabei auf Sam zeigt - hach! Wie unglaublich toll.

Meine absolute Lieblingsepisode aus "Tatsächlich Liebe" ist aber eine ganz andere, nämlich die zwischen David (Hugh Grant) und Natalie - der britische Premierminister, der sich in seine Hausangestellte verliebt. Sie ist irgendwie so ehrlich, irgendwie so einfach, irgendwie nie rührselig und mit jeder Menge Humor erzählt. Die bereits erwähnte Tanzszene, bei der David zu "Jump" durchs Treppenhaus hüpft - legendär. Die Szene, bei der er ein Christmas Carol für ein paar Kinder an einer Haustür singt - famos. Und der Moment, als Natalie ganz am Ende des Films in Heathrow Airport auf ihn zugerannt kommt und er sie auffängt - klassisch.

Botschaften werden nie mit der Kitschkeule vermittelt

+ Juliet (Keira Knightley) ist von Marks (Andrew Lincoln) Liebeserklärung gerührt, kann seine Liebe aber nicht erwidern, da sie verheiratet ist. © VOX / Universal Studios "Tatsächlich Liebe" vermittelt jede Menge Botschaften, aber nie mit der Kitschkeule. Und in jeder Episode eine andere. Zum Beispiel, dass Liebe ohne Worte funktioniert - wie bei Jamie (Colin Firth) und Aurelia. Oder dass Liebe kein Alter kennt - wie eben bei Sam und Joanna. Oder dass Liebe furchtbar weh tun kann - wie bei Juliet (Keira Knightley), Peter und Mark. Oder dass Liebe sich verändern kann - wie bei Harry (Alan Rickman) und Karen (Emma Thompson). Oder dass Liebe manchmal auch gar nicht echt ist - wie bei Sarah (Laura Linney) und Karl.

Diese vielen kleinen Dinge machen "Tatsächlich Liebe" für mich zum besten Weihnachtsfilm. Ich muss allerdings auch gestehen, dass er bei mir einen großen Vorteil gegenüber anderen Filmen hat: "Tatsächlich Liebe" kommt aus England und spielt in London und ich habe meinen Zweitwohnsitz in London - jedenfalls in Gedanken. Mir geht schon das Herz auf, wenn ich nur die Themse sehe, den Luxustempel Harrods, Trafalgar Square, die typisch englischen Taxis, Downing Street. Und natürlich Heathrow Aiport. Denn dort beginnt "Tatsächlich Liebe", da wo die internationalen Flüge ankommen. Und dort endet er auch. Jedes Jahr wieder.

"Tatsächlich Liebe": Das sind die Sendezeiten 2018

Keiner der großen deutschen TV -Sender zeigt "Tatsächlich Liebe" an Weihnachten 2018. Egal ob ARD, ZDF, RTL, ProSieben oder Sat.1 - Fehlanzeige. Aber keine Angst! Wenigstens zeigt der Spartensender ZDF neo den Film an zwei Tagen. Das sind Sendetermine:

"Tatsächlich Liebe": Sendetermine 2018 Dienstag, 18. Dezember 2018 ZDF neo 21.40 Uhr Mittwoch, 26. Dezember 2018 ZDF neo 02.50 Uhr Außerdem gibt es "Tatsächlich Liebe" auch - neben vielen anderen schönen Weihnachtsfilmen im Dezember 2018 - auf Netflix zu sehen.

"Tatsächlich Liebe" heute im Live-Stream und auf der App

Viel einfacher geht es allerdings über Streaming-Angebote, die "Tatsächlich Liebe" anbieten. Als Amazon-Prime-Kunde beispielsweise können Sie "Tatsächlich Liebe" jederzeit kostenlos streamen. Netflix bietet den Weihnachtsfilm leider nicht an.

Falls Sie an den Feiertagen unterwegs sind, können Sie sich den Film auch einfach aufs Handy, Tablet oder den Lapotp holen: "Tatsächlich Liebe" ist zum Download im iTunes-Store und im Google-Play-Store erhältlich.

