„War nie da“: Andrea Kiewel träumt im Fernsehgarten von eigenem Ballermann-Hit

Andrea Kiewel gesteht im „Fernsehgarten“: Sie war noch nie am Ballermann. © Screenshots ZDF/Fernsehgarten 31.07.22

Andrea Kiewel präsentiert im „Fernsehgarten“ eine Folge mit dem Motto „Mallorca vs. Oktoberfest“. Zwischen bekannten Ballermann-Hits gesteht sie aber: Sie kennt Mallorca nicht. Schlagerfans sind entsetzt – und Mickie Krause schlägt einen gemeinsamen Hit vor.

Mainz - Der Ballermann auf der spanischen Insel Mallorca ist für viele Schlagerfans das Nonplusultra. In den bekannten Clubs wie dem „Megapark“ oder dem „Bierkönig“ grölen deutsche Urlauber zu bekannten Schlagerhits. Ähnlich ist das auch auf der Wiesn, weswegen die neueste Folge des „Fernsehgartens“ (alle News auf der Themenseite) unter dem Motto „Mallorca vs. Oktoberfest“ lief. Doch Andrea Kiewel gestand: Sie war noch gar nicht auf dem Ballermann.

Andrea Kiewel gesteht in Ballermann-Folge des „Fernsehgartens“: Sie war noch nie auf Mallorca

Andre Kiewel will von ihrem Gast, Sport-Kommentator Elmar Paulke, wissen, ob er eher Team Mallorca oder Team Oktoberfest sei (alle „Fernsehgarten“-Sendetermine 2022 im Überblick). Er erklärt: „Ich liebe Mallorca, aber ich habe noch nie eine Party auf dem Ballermann gefeiert“. Kiwi stimmt überraschenderweise zu: „Ich auch nicht!“, ruft sie ins Mikrofon, was im Publikum zu Buh-Rufen und deutlichen Ausrufen der Missbilligung führt.

Andrea Kiewel mit ihren Gästen bei „Mallorca vs. Oktoberfest“ im „Fernsehgarten“. © Screenshot ZDF/Fernsehgarten 31.07.22

Andrea Kiewel dreht sich zu ihren Zuschauern um und erklärt entschuldigend: „Aber Schnuppis, wenn man Kinder hat, ist die Schinkenstraße kein Kinderparadies“. Weiter erzählt Kiwi: „Ich liebe Mallorca, war aber noch nie da. Finde aber diese Großraumdiskotheken und was ihr da leistet – das ist ja Fernsehgarten XXL!“. (Alle Informationen zum „Fernsehgarten“ gibt es hier)

Andrea Kiewel träumt von eigenem Ballermann-Song – bald mit Mickie Krause?

Damit aber nicht genug. Andrea Kiewel (alles über die „Fernsehgarten“-Moderatorin) setzt noch einen drauf und sagt im Live-Fernsehen des ZDF: „Das fasziniert mich und ich träume von einem eigenen Hit, sowas wie ‚Ich habe den Pinko zu deinem Herz‘, aber ich glaube, das ist schon zu anspruchsvoll, oder?“ Da muss auch der geladene Mickie Krause lachen und schlägt vor: „Wir sollten mal was zusammen machen. Mickie und Kiwi, die drei lustigen zwei“. Ob man bald was von den beiden hört und Kiwi doch noch zu ihrem Besuch am Ballermann kommt?

Im letzten „Fernsehgarten“ löste Kiwi mit ihren Aussagen eine Diskussion aus. Sie sprach vom „weißen Neger Wumbaba“. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten am 31.07.22