Lisa Ortgies und Sabine Heinrich: „Frauenrechte sind Menschenrechte“

Von: Rudolf Ogiermann

Doppelspitze: Lisa Ortgies (re.) ist Moderatorin der ersten Stunde bei „Frau TV“ im WDR Fernsehen, seit 2015 moderiert sie das wöchentliche Magazin im Wechsel mit Sabine Heinrich. © Annika Fußwinkel/WDR

Seit 25 Jahren betrachtet „Frau TV“ im WDR Fernsehen Deutschland und die Welt aus konsequent weiblicher Sicht. Vieles hat sich an der Situation der Frauen seit 1997 verbessert, viele Probleme bestehen jedoch nach wie vor - oder wieder.

„Frauenrechte sind Menschenrechte“, heißt es in einem kurzen Video zum Jubiläum der Sendung – das klingt irgendwie nach der großen Keule, nach „Wir müssen dringend reden“. Die Moderatorinnen von „Frau TV“, Lisa Ortgies und Sabine Heinrich, geben sich im Pressegespräch dann aber ganz entspannt. Ein Vierteljahrhundert wird das Magazin im WDR Fernsehen in diesem Jahr alt, ein Grund zu feiern – und zu betonen, dass dieses Format, das auf Sendung ging, als Bill Clinton in den USA regierte und Helmut Kohl in Deutschland Kanzler war, noch längst nicht überflüssig ist. Zumal es nach der Einstellung von „ML Mona Lisa“ im ZDF im Jahr 2017 das einzige dieser Art im deutschen Fernsehen ist.

Dass Frauenthemen alles andere als Nischenthemen sind, macht der Rückblick auf 25 Jahre und bisher 888 Ausgaben deutlich. Natürlich ging und geht es um Selbstwahrnehmung, um vermeintliche Äußerlichkeiten wie beispielsweise die Strumpfhose, an der sich, wie es im Video heißt, „die ganze Widersprüchlichkeit von Frauenleben auf den Punkt bringen“ lässt, um die „freie Menstruation“, um weibliche Sexualität und alternative Lebensmodelle. „Wir bewerten nicht, sondern dokumentieren, das ist unsere journalistische Aufgabe“, betonen die Macherinnen. Aber auch „in die dunkelsten Ecken“ wagte und wagt sich „Frau TV“ vor, dann ging und geht es um Vergewaltigung in der Ehe, ganz generell um häusliche Gewalt – „bis heute“.

Lisa Ortgies (56), Moderatorin der ersten Stunde, konstatiert „die Gleichzeitigkeit von Fortschritten und Rückschritten“, was Frauenrechte betrifft. Der neue Konservativismus in den USA, der wieder aufgeflammte Streit um die Abtreibung, mache ihr Sorgen. Auch Sabine Heinrich (45) spürt einen „Rollback“. Die Pandemie habe Frauen „mehr gefordert und zurückgeworfen“ als Männer. Viele Probleme, die man für gelöst gehalten habe, seien nun plötzlich „auf Wiedervorlage“, beispielsweise die Situation von Alleinerziehenden.

„Altersarmut rollt wie eine große Welle auf uns zu“, befürchtet Ortgies und führt das auf tradierte Rollenbilder zurück. Die den Frauen in den Familien einst übertragene Fürsorge für Alte und Kranke sei professionalisiert worden – freilich ohne die entsprechende Bezahlung. Pflegeberufe würden bis heute „als eine Art gelebte Nächstenliebe“ gesehen. Ganz generell sei der Umgang mit Geld noch immer Männersache: „Würden Frauen mehr verdienen, würden sie auch mehr über Finanzielles mitreden können und wollen.“

Apropos Mitreden – nicht nur Frauen schauen „Frau TV“, wie die Veranstalterinnen wissen, immerhin 30 Prozent Männer sitzen donnerstags um 22.15 Uhr vor dem Fernseher, „und zwar ohne dass man sie dazu an die Heizung ketten muss“. Auch Paare schauten zu, die meisten in der Sendung behandelten Themen beträfen ja beide Partner gleichermaßen. „Beziehungskiller“ wie der Streit ums Putzen beispielsweise.

Es geht also weiter mit „Frau TV“, und wenn es nach Lisa Ortgies geht, „mindestens noch 20 Jahre“.

Premiere: Lisa Ortgies in der ersten Ausgabe von „Frau TV“ am 23. Januar 1997 © WDR