Wegen ihrer Deutschkenntnisse: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova fürchtet sich vor „Let‘s Dance“

Anna Ermakova ist in der neuen Staffel von „Let‘s Dance“ dabei. Vor Sendestart am 17. Februar spricht die Tochter von Boris Becker offen über ihre Ängste in dem RTL-Format.

Köln – Am 17. Februar stürmen 14 Promis die Tanzfläche, wenn bei „Let‘s Dance“ endlich der Startschuss fällt. Woche für Woche geben die namhaften Tanz-Newcomer und ihre Partner dann wieder sorgfältig ausgeklügelte Choreografien zum Besten – und hoffen auf viele Punkte von den Juroren. Mit dabei ist 2023 auch Anna Ermakova (22), die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), die mit ihrer Teilnahme in der RTL-Show zum ersten Mal seit Langem im deutschen Fernsehen auftritt.

„Lang verlorene Leidenschaft“: Anna Ermakova spricht vor „Let‘s Dance“ zum ersten Mal Deutsch

Die berühmt-berüchtigten Umstände ihrer Zeugung eilen Anna voraus, als „Let‘s Dance“-Kandidatin will die gebürtige Londonerin nun aber beweisen, dass sie mehr ist als nur das Promikind aus den Schlagzeilen. Nachdem Anna Ermakova im Podcast-Interview mit RTL bereits über die „Besenkammeraffäre“ ihrer Eltern gesprochen hatte, teilt sie bei Instagram nun eine persönliche Botschaft mit ihren Fans.

Obwohl Deutsch für Anna Ermakova sprachliches Neuland ist – fließend spricht sie bislang nur Russisch und Englisch – redet sie in ihrer Videobotschaft souverän in der Sprache ihres Vaters. „Ich freue mich sehr, meine lang verlorene Leidenschaft wiederzuentdecken. Ich habe nie professionell getanzt, aber immer davon geträumt“, schwärmt die „Let‘s Dance“-Kandidatin.

Bei aller Euphorie über ihr großes RTL-Debüt lässt sie aber auch durchblicken, dass ihr das Deutsch sprechen offenbar noch ein bisschen Angst macht. „Ich mache mir Sorgen vor einem Publikum aufzutreten und mein Deutsch zu versauen“, erklärt Anna Ermakova, „Aber ich denke, es wird eine tolle Erfahrung sein.“

Diese Promis tanzen 2023 bei „Let‘s Dance“: Abdelkarim (Komiker und Kabarettist) Alex Mariah Peter (GNTM-Gewinnerin und Model) Ali Güngörmüş (Fernseh- und Sternekoch) Anna Ermakova (Model) Chryssanthi Kavazi (Schauspielerin)



Julia Beautx (YouTuberin und Schauspielerin) Knossi (YouTube- und Twitch-Star) Michael „Mimi“ Kraus (Ex-Handballprofi)



Natalia Yegorova (Sänger und Botschafterin) Philipp Boy (Ex-Kunstturner) Sally Özcan (Influencerin und Bloggerin) Sharon Battiste (Ex-„Bachelorette“) Timon Krause (Mentalist und Autor) Younes Zarou (TikTok-Star)

„Richtig mutig“: Anna Ermakova wird von „Let‘s Dance“-Zuschauern gefeiert

Mit ihrer Videobotschaft kommt Anna Ermakova bei den „Let‘s Dance“-Fans ausgesprochen gut an, dennoch können sich einige Instagramnutzer eine gehässige Bemerkung nicht verkneifen. „Ablesen kann jeder“, schimpft eine Userin, „Bei den Deutschkenntnissen hat sie Glück, dass sie die fiesen Kommentare von Lambi nicht versteht“, spöttelt ein weiterer.

Trotz dieser negativen Stimmen scheinen die meisten Zuschauer aber schon jetzt mit Anna Ermakova zu fiebern. „Finde es richtig mutig“, lobt eine Userin, „Finde, dass sie schon großartig Deutsch spricht“, tut es ihr eine andere gleich. Ein weiterer Instagramnutzer trifft indessen ein erfreuliches Fazit über den Akzent der Kunstgeschichtsstudentin: „Ihre Aussprache ist um Welten besser als von mach anderem.“

Deutschkenntnisse hin oder her – beim Tanzen steht vor allem eine Sprache im Vordergrund: Die Körpersprache. Und ob Anna Ermakova damit punkten kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.