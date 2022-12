Wegen WM-Halbfinale: Diese 8 Sendungen in der ARD fallen heute aus

Von: Lukas Einkammerer

Am 13. Dezember strahlt die ARD das Halbfinale der Fußball-WM in Katar aus. In der Partie treffen Argentinien und Kroatien aufeinander. Für den Sendetermin des Spiels wurden acht Sendungen gestrichen.

Berlin – Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stand schon lange vor Anpfiff unter keinem guten Stern. Die Menschenrechtsverletzungen und umstrittenen Ansichten des Austragungslandes liefern seit Monaten Grundlage für rege Debatten, während viele Fußballfans und Promis zur Boykottierung des sonst so zelebrierten Sportevents aufrufen. Ist die WM normalerweise ein Anlass, um bunte Fahnen zu schwenken und mit den Freunden zu feiern, halten sich die Begeisterungswellen dieses Jahr deutlich zurück.

Halbfinale im Free-TV: ARD streicht wegen Fußball-WM in Katar acht Shows aus dem Plan

Trotz der Kontroversen, die den größten Fußball-Wettstreit der Welt derzeit begleiten, fieberten Fans mit der deutschen Nationalelf und hofften auf einen Weltmeistertitel – was bestimmt geholfen hätte, den bitteren Beigeschmack des Turniers zu vergessen. Doch es sollte nicht sein – und die Mannschaft musste sich trotz eines 4:2 Siegs gegen Costa Rica am 1. Dezember geschlagen geben.

Das Ende für das Deutsche Team bedeutet selbstverständlich aber nicht das Ende der WM und wie auch bisher werden die verbleibenden Spiele weiterhin ausgestrahlt – teils im Free-TV, teils bei privaten Streaminganbietern. Somit verpassen die Sportfans, die also auch nach dem Ausscheiden ihrer Lieblingssportler noch immer in WM-Stimmung sind, keine der wichtigen Momente.

Am Dienstagabend (13. Dezember) treffen beim ersten Halbfinale der Fußball-WM ab 18:50 Uhr Argentinien und Kroatien aufeinander und kämpfen um den heiß begehrten Einzug in das große Finale am Sonntag (18. Dezember). Um Platz für die entscheidende Partie zu machen, hat die ARD den Kalender dementsprechend geleert und acht beliebte Sendungen des Abendprogramms gestrichen – darunter zwei Folgen der Soap „In aller Freundschaft“. Die „Tagesschau“, die jeden Abend für 20:00 angesetzt ist, läuft laut dem Kalender der ARD stattdessen um 20:50 Uhr.

Diese acht ARD-Sendungen fallen wegen des WM-Halbfinales aus:

„WaPo Bodensee“ (18:50 Uhr)

(18:50 Uhr) „Wissen vor Acht - Natur“ (19:45 Uhr)

(19:45 Uhr) „Wetter vor Acht“ (19:50 Uhr)

(19:50 Uhr) „Wirtschaft vor Acht“ (19:55 Uhr)

(19:55 Uhr) „Tagesschau“ (20:00 Uhr)

(20:00 Uhr) „In aller Freundschaft - Schutzengel“ (20:15 Uhr)

(20:15 Uhr) „In aller Freundschaft - Geständnisse“ (21:00 Uhr)

(21:00 Uhr) „Donna Leon - Verschwiegene Kanäle“ (21:45 Uhr)

Großes WM-Finale am 18. Dezember: Auch am Sonntag fallen TV-Shows aus

Das zweite WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko sowie das anschließende „sportstudio live“ laufen am Mittwoch (14. Dezember) im ZDF und ersetzen bis zum Sendestart von „Markus Lanz“ um 22:30 Uhr dort ebenfalls das reguläre Abendprogramm. Das große Finale wird am 18. Dezember hingegen wieder bei der ARD ausgestrahlt – startet jedoch bereits um 15:00. Dem „Tatort“-Abend mit den Liebsten – am Sonntag mit den Fällen „Das Opfer“ um 20:15 Uhr und „Hetzjagd“ um 21:45 Uhr – steht also trotz kolossalem Sportereignis nichts im Wege.

Bis zum finalen Abpfiff sind es zwar noch ein paar Tage, quotenmäßig liegt die Fußball-WM in Katar aber bereits deutlich hinter vergangenen Turnieren. Wie dwdl.de berichtet, erreichte das Aufeinandertreffen von Deutschland und Costa Rica mit 53,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen zwar den diesjährigen Höchstwert, liegt aber deutlich hinter den Einschaltzahlen bisheriger deutscher WM-Spiele, die bei derselben Zielgruppe bis zu 80 Prozent des Marktanteils erreichen konnten. Auch in der Promiwelt stößt das Sport-Großereignis auf wenig Zustimmung: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl teilte gegen den WM-Botschafter von Katar aus. Verwendete Quellen: t-online.de, zdf.de, ard.de, dwdl.de