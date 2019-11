Weihnachten 2019: Wann läuft „Der kleine Lord“? Die Sendetermine im TV und Stream

Wann läuft „Der kleine Lord“ an Weihnachten 2019 im TV und im Stream? Hier erfahren Sie alle Sendetermine des Klassikers im Fernsehen.

München - Dieser Film gehört für viele TV-Zuschauer zu Weihnachten ebenso wie der süße Christstollen, wie „Last Christmas“ im Radio und wie der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt: „Der kleine Lord“ (Originaltitel: „Little Lord Fauntleroy“) mit der britischen Schauspiellegende Alec Guinness und dem Blondschopf Ricky Schroder.

Wann läuft „Der kleine Lord“ an Weihnachten 2019 im TV? Die Sendetermine

Keine Frage: Die ARD lässt es sich auch heuer nicht nehmen, „Der kleine Lord“ an Weihnachten auszustrahlen. Seit 1982 zeigte der öffentlich-rechtliche Sender jedes Jahr zum Fest. Im vergangenen Jahr lief der Film drei Mal im Fernsehen, im Jahr 2019 ist dies ebenfalls so. Wer „Der kleine Lord“ sehen will, hat drei mal die Gelegenheit, und zwar:

Das Erste, Freitag, 20. Dezember 2019, um 20.15 Uhr.

um 20.15 Uhr. Das Erste, Sonntag, 22. Dezember 2019 um 15.50 Uhr.

um 15.50 Uhr. Das Erste, Donnerstag, 26. Dezember 2019 um 9.30 Uhr.

“Der kleine Lord“ im Live-Stream der ARD sehen

Wer an den Weihnachtsfeiertagen zu Besuch bei Verwandten ist (oder anderweitig außer Haus), kann „Der kleine Lord“ zum angegebenen Sendetermin auch im Live-Stream der ARD sehen. Diesen Live-Stream kann man über den Webbrowser auf jedem Rechner, Laptop, Smartphone oder Tablet sehen.

Wer „Der kleine Lord“ auf dem Smartphone oder dem Tablet schauen will, der kann sich die App von "Das Erste" herunterladen. Die kostenlose App für Mobilgeräte gibt es für Apple-Geräte zum Download bei iTunes, für Android-Geräte im Google Play Store und für ein Windows Phone zum Herunterladen bei Microsoft. Zudem gibt es die App von "Das Erste" auch für Smart TV (HbbTV, Amazon fire TV, Android TV).

„Der kleine Lord“: Österreichischer Sender „Servus TV“ zeigt Klassiker an Weihnachten 2019 im TV

Es gibt neben der ARD an Weihnachten 2019 auch noch eine weitere Free-TV-Alternative, um „Der kleine Lord“ zu sehen. Den Red-Bull-Sender „Servus TV“.

Das sind die Sendetermine an Weihnachten 2019:

Servus TV, Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 13.40 Uhr.

um 13.40 Uhr. Servus TV, Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 8.05 Uhr.

Den österreichischen Sender kann man via Satellit auch in Deutschland sehen.

Die Ausstrahlung von ServusTV erfolgt als ServusTV Deutschland über ASTRA in SD und HD 24 Stunden am Tag unverschlüsselt.

Bitte beachten Sie bei der Einstellung Ihres Receivers, ServusTV DEUTSCHLAND auszuwählen.

Empfangsdaten:

ServusTV Deutschland HD: ASTRA 19,2 Ost 1L; Pol: H; Transponder: 1007; Frequenz: 11303; SR: 2200; Fec:2/3

ServusTV Deutschland SD: ASTRA 19,2 Ost 1N; Transponder: 1115; Frequenz: 12663; SR 22000; Fec: 5/6

ServusTV ist in allen deutschen Bundesländern auch über Kabel 24 Stunden in SD und/oder HD zu empfangen. In einigen Kabelnetzen auch analog. Bei der analogen Verbreitung ist die Verbreitungszeit zum Teil pro Tag begrenzt.

ServusTV bietet auch einen Live-Stream zu seinem TV-Programm an, den man über den Browser auf jedem Rechner, Laptop, Tablet oder Smartphone sehen kann.

Speziell für mobile Endgeräte gibt es eine App mit dem Live-Stream von Servus TV. Je nachdem, welches Gerät Sie haben, finden Sie die App für Apple-Geräte im Apple Store und für Android-Geräte im Google Play Store.

„Der kleine Lord“ nicht im TV? Hier gibt es den Klassiker zu Weihnachten im Stream

Somit läuft “Der kleine Lord“ an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 nicht im TV Wer den Klassiker trotzdem unbedingt an Weihnachten ansehen möchte, kann den Film als kostenpflichtigen Stream erwerben: Und zwar bei Amazon, bei maxdome, bei iTunes,bei Google Play oder im Sky Store.

„Der kleine Lord“ seit 1982 im deutschen TV

Seit 1982 läuft der Film jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf den bundesdeutschen Bildschirmen. Seit 1989 auch in Ostdeutschland (in der DDR passte die Adels-Thematik nicht so ganz zum staatlich verordneten Sozialismus). „Der kleine Lord“ wurde 1980 gedreht, drei Jahre nachdem Alec Guinness mit seiner Rolle des Obi Wan Kenobi in „Star Wars“ ein Mega-Comeback gelang. Auch 1980 hatte er in der Fortsetzung „Das Imperium schlägt zurück“ einen kleinen Auftritt. In „Der kleine Lord“ mimt Guinness den zurückgezogenen Earl of Dorincourt so, wie man sich den britischen Adeligen an sich gemeinhin vorstellt: Distanziert, griesgrämig und sarkastisch. Kongenial spielt der kleine Blondschopf Ricky Schroder den unglaublich liebenswerten Cedric, seines Zeichens der Enkel des Earl of Dorincourt.

„Der kleine Lord“: Sogar laut Wikipedia in Deutschland ein Weihnachtsklassiker

Diese verwandtschaftliche Beziehung legt den Grundstein für die Handlung von „Der kleine Lord“. Cedric ist nämlich der einzige Erbe des Adelstitels (und des Vermögens) seines Großvaters. So bekommt Cedrics verwitwete Mutter, die mit ihrem Sohn in den USA lebt, eines Tages das Angebot, zusammen mit dem Kleinen nach Großbritannien überzusiedeln. Der alte Earl will den kleinen Cedric auf seinem Schloss zu einem hinnehmbaren Nachfolger erziehen. Für dessen Mutter ist dort aber kein Platz vorgesehen. Sie darf gerade einmal in einem Gästehaus in der Nähe des Schlosses wohnen. Der Grund für diesen Ausschluss aus dem Erziehungsplan: Der Earl of Dorincourt hasst die Amerikaner leidenschaftlich. Dementsprechend hat er es seinem Sohn auch nie verziehen, dass dieser eine Frau aus den Staaten ehelichte. Nun soll wenigstens der kleine, blonde Yankee zu einem mustergültigen englischen Adeligen geformt werden.

Natürlich kommt es ganz anders. Nicht der kleine Cedric ändert sich. Nein, der warmherzige und aufgeschlossene Junge erobert das verstockte Herz des alten Earl und macht diesen zu einem besseren und freundlicheren Menschen. Am Ende des Films gibt es natürlich zu den Klängen des Weihnachtsliedes „We Wish You a Merry Christmas“ Happy End unter dem Weihnachtsbaum. Natürlich mit Cedrics Mutter, die der Earl auch als Teil seiner Familie akzeptiert.

Abgesehen von der Tatsache, dass der Film in Deutschland ein Weihnachtsklassiker ist (was der englische Wikipedia-Eintrag zu diesem Film sogar hervorhebt): In „Der kleine Lord“ spielen zwei der größten Schauspieler aus den „Star- Wars“- und den „Star Trek“-Filmen: Neben Obi Wan Kenobi, also Alec Guinness, ist auch Patrick Stewart als Stallmeister Wilkins zu sehen. Stewart spielt in der Serie „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert “ und in einigen „Star Trek“-Filmen bekanntlich Captain Jean-Luc Picard.

Die weiteren Weihnachtsklassiker im TV

