Bei „Wer wird Millionär“: Frauenärztin verblüfft Jauch mit pikanter Mixer-Geschichte aus ihrer Praxis

Köln - Eine Million Euro - um diesen Gewinn können Kandidaten in der TV-Sendung „Wer wird Millionär“ spielen. Nicht selten rückt die Beantwortung der Quizfragen jedoch in den Hintergrund - so auch bei Kandidatin Kerstin Schöfferle am Montagabend. Die Gynäkologin plauderte nämlich ganz offen über eine kuriose Geschichte aus ihrem beruflichen Alltag.

„Wer wird Millionär“ (RTL): Kandidatin plaudert offen über privates Erlebnis von Patientin

Während die Kandidatin nämlich ganz souverän alle Fragen bis zur 16.000-Euro-Stufe beantworten konnte, versuchte Moderator Günther Jauch ihr lustige Anekdoten aus ihrem Beruf als Frauenärztin zu entlocken. „Eine Gynäkologin hatte ich hier noch nie sitzen. Von Urologen hat es dagegen nur so gewimmelt. Denen war nichts Menschliches oder Männliches fremd. Was die da zum Teil an Gegenständen irgendwo wieder hervorholen sollen...“, sagte der 63-Jährige.

Dass das bei Frauen fast genauso ist, bestätigte ihm dann die Kandidatin. „Wir haben auch interessante Erlebnisse“, erklärte Schöfferle. Die Gynäkologin lieferte die passende Geschichte prompt hinterher. Demnach habe eine Patientin vor langer Zeit einen Unfall mit einem Mixer gehabt. Dabei habe sich der Draht des Quirls in ihr verhakt. „Es war alles gut, es war überhaupt nicht peinlich. Uns tat die Frau leid, sie hatte Schmerzen“, erklärt Schöfferle zunächst. Doch dann versuchte die Patientin offenbar den Unfall zu erklären.

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch zeigt sich von Gynäkologen-Geschichte begeistert

„Sie erzählte, dass sie zufällig beim Ausräumen der Küchenschränke auf dem Hocker stand und auf die offene Schublade gefallen wäre. Da konnten wir auch fast nicht mehr an uns halten“, zeigt sich die Gynäkologin von der Erzählung amüsiert. „Sie wird ja lange drüber nachgedacht haben“, zeigt sich Günther Jauch von der Anekdote begeistert. „Klappe halten, nur so als Tipp“, rät die TV-Kandidatin künftigen Opfern pikanter Unfälle.

Am Ende der Show konnte Kerstin Schöfferle die 125.000-Euro-Frage richtig beantworten und darf somit auch in der nächsten Woche um die Million spielen. Bei einer anderen Kandidatin reagierte Quizmaster Jauch zuletzt hingegen fassungslos.

