„Werde dich vermissen“: Guido Maria Kretschmers Vater ist gestorben

Guido Maria Kretschmer ist eigentlich für seine lockere und fröhliche Art bekannt. Doch nun hat der Stardesigner einen schweren Verlust zu verkraften: Sein Vater ist verstorben.

Hamburg – Guido Maria Kretschmer (58) muss eine schwere Zeit durchleben. Eigentlich unterhält der Designer in seinen Shows wie „Shopping Queen“ auf Vox mit ehrlichen, aber sympathischen Kommentaren die Zuschauer. Jetzt meldete er sich aber mit tragischen Nachrichten: Sein Vater Erich Kretschmer ist verstorben.

Guido Maria Kretschmer gibt Tod seines Vaters in herzzerreißendem Post bekannt

Via Instagram teilte der 58-Jährige eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich und seinem Papa. Dazu schrieb Guido herzzerreißende Zeilen. „In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen… Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist“, nahm der TV-Star Abschied.

Abschließend schrieb Kretschmer: „Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa.“

In der Kommentarspalte nahmen bereits zahlreiche Fans Anteil an seinem Verlust. Unter anderem Simone Thomalla (58) schrieb: „Fühl‘ dich umarmt.“ Auch Realitystar Julian F.M. Stoeckel (36) sprach bereits sein aufrichtiges Beileid aus.

