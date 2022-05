Nächste „Wetten, dass ..?“-Show in Friedrichshafen: Für Thomas Gottschalk ein besonderer Ort

Von: Stefanie Thyssen

Er kehrt nochmal zurück: Thomas Gottschalk bei der Jubiläumsshow von „Wetten, dass..?“ 2021. © Daniel Karmann/picture alliance

Auch in diesem Jahr gibt es eine Neuauflage von „Wetten, dass ...?“. Ein Geheimnis war bisher der Ort - nun steht dieser fest.

München - Nach dem mega-erfolgreichen Comeback von „Wetten, dass..?“ im vergangenen Jahr war klar: Die Showsause wird weitergehen. Das ZDF und Thomas Gottschalk wurden sich dann auch einig, und kürzlich wurde das Datum für die nächste Ausgabe bekannt gegeben: der 19. November.

Ein großes Geheimnis wurde um das Wo gemacht. Wie das ZDF nun gegenüber tz und Münchner Merkur bestätigte, ist das Rennen um den Austragungsort entschieden: Es geht nach Friedrichshafen! In die Messehalle also, in der Thommy 2011 seine ­große Abschiedsvorstellung von „Wetten, dass..?“ gegeben hatte. Damals unter anderen mit Günther Jauch.

„Wetten, dass ...?!“ mit Thomas Gottschalk: Besonderer Ort der November-Ausgabe steht nun fest

Wen der 72-Jährige heuer auf der Couch begrüßen wird, steht noch nicht fest. Ebenso wenig die musikalischen Gäste. Und: Ob die sensationelle Quote (über 14 Millionen Zuschauer!) der Show vom November 2021 gehalten oder getoppt werden kann? Man darf gespannt sein. Fest steht indes schon, dass es auch 2023 wieder heißen wird: „Top, die Wette gilt.“ Stefanie Thyssen