„Wie grausam“: Barbara Schöneberger fällt mit „Verstehen Sie Spaß?“ bei TV-Zuschauern komplett durch

Von: Volker Reinert

Barbara Schöneberger moderierte am Samstag (15. Juli) eine Sommerfolge von „Verstehen Sie Spaß?“. Das Best-of der Sendung gefiel nicht jedem TV-Zuschauer. Manche kritisierten hitzig auf Twitter.

Am Samstagabend moderierte Barbara Schöneberger an der Seite von Comedian Matze Knop eine Spezial-Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“. In den sozialen Netzwerken fiel die Folge allerdings durch.

Bader Alm – Seit 2022 führt Barbara Schöneberger (49) durch die SWR-Comedy-Show „Verstehen Sie Spaß?“ mit versteckter Kamera. Am Samstag (15. Juli) lud die Moderatorin zur großen Sommerausgabe der Show ein. Tatkräftige Unterstützung erhielt sie von Comedian Matze Knop (48), der mit Schöneberger durch den Abend führte. Doch auf Social Media kam die Spezial-Episode überhaupt nicht gut an, trotz großem Star-Aufgebot.

„Verstehen Sie Spaß?“: Zuschauer enttäuscht trotz zahlreicher Promis

Die Sommerausgabe – die im pittoresken Bergdorf Bader Alm im Schwarzwald stattfand – trumpfte mit hochkarätigen Stargästen auf. So waren neben den Schauspielerinnen Valentina und Cheyenne Pahde (28), die fies veräppelt wurden, auch TV-Koch Roland Trettl (52), Nic Shanker (41), Moderatorin Anna Planken (43), Till Nassif (52), Isabel Varell (61) und Comedy-Star Tahnee (31) am Start.

Schöneberger zeigte die 20 witzigsten Clips mit versteckter Kamera aus der Historie der Show. Unvergessene Klassiker wurde den TV-Zuschauer noch einmal in Erinnerung gerufen. Das kam bei vielen Fans der Show allerdings gar nicht gut an. Haben sich die TV-Zuschauer auf mehr neue, ulkige Momente gefreut, empfanden sie ein Best-of der Sendung für eine Samstagabendshow als äußerst unbefriedigend und machten ihren Unmut auf Twitter Luft.

Barbara Schöneberger-Show „Verstehen Sie Spaß?“ auf Twitter zerrissen

Auf Twitter wurden zahlreiche negative Stimmen gegen die Sommerausgabe laut. So wurden beispielsweise Parallelen zum derzeitigen Hollywood-Streik gezogen: „Hä, was soll der Mist? Wieso wird das wiederholt habt ihr auch Writers Strike bei der ARD?“ Ein anderer Twitter-Nutzer klärte auf: „Das ist ein Best-of“. Andere bissige Kommentare lauteten unter anderem: „Heute gibt‘s nur Konserven....es ist halt Sommer(loch)“ und „Haha, wie grausam ist denn „Verstehen Sie Spaß?“ inzwischen?“.

Aber nicht nur über die vergangenen Klassiker wurde hitzig diskutiert. Auch die Moderatorin bekam ihr Fett weg: „Ich frage mich die ganze Zeit, moderiert Babsi da das Scheunenfest von „Bauer sucht Frau“, eine Volksmusiksendung oder #VerstehenSieSpass?“ und „Wieso ist Barbara Schöneberger überall zu sehen?“.

Comedian Matze Knop unterstützte Barbara Schöneberger bei der Moderation der Sommerausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag (15. Juli). Auf Social Media kam die Folge allerdings gar nicht gut an. © Screenshots: ardmediathek.de

Neben der negativen Stimmen gab es aber auch Zuschauer, die die Sendung sehenswert und insbesondere von der 49-jährigen Münchnerin begeistert waren: „Barbara ist schon zu gut“ und „Sie sieht wie immer umwerfend aus“. Das Allround-Talent Barbara Schöneberger hat zwar ein enormes Arbeitspensum, zieht sich aber pro Jahr für drei Monate komplett zurück, wie sie erst kürzlich verriet. Verwendete Quellen: twitter.com, ardmediathek.de