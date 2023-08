Händler Waldi verrät, wie lange es „Bares für Rares“ noch geben wird

„Bares für Rares“ wird zehn Jahre alt. Und wenn es nach Händler Waldi geht, wird die ZDF-Show auch noch viel älter.

Eifel – „Bares für Rares“ gibt es nun seit zehn Jahren – und am erstaunlichsten findet das wohl Händler Walter „Waldi“ Lehnertz (56) selbst. Er ist ebenso wie Moderator Horst Lichter (61) von Anfang an dabei. Der 56-Jährige zieht nach einer Dekade der Trödelsendung sein Fazit und verrät auch, wie lange das Format seiner Meinung nach noch im TV laufen wird.

„Bares für Rares“ wird zehn Jahre alt: Walter Lehnertz glaub es selbst kaum

Am 3. August 2013 feierte „Bares für Rares“ seine Premiere bei ZDFneo. „Alter Schwede, zehn Jahre „Bares für Rares“. Wer hätte das gedacht?“, schreibt Walter Lehnertz auf Instagram zu einem Video, in dem er die letzten zehn Jahre gedanklich Revue passieren lässt. In einem seiner typischen Statement-Videos, in denen er seine knapp 24.000 Follower immer über Neuigkeiten auf dem Laufenden hält, erklärt er jetzt: „Hallo meine lieben Facebook-Freunde, Instagram-Fans und alle, die den 80-Euro-Waldi liebhaben. Unfassbar. Zehn Jahre „Bares für Rares“. Und hier kommt jetzt die Eifel-Expertise darüber.“

Lehnertz erinnert sich u. a. daran, dass am Anfang kaum eine Produktionsfirma „den Arsch in der Hose hatte“, das Projekt durchzuführen. Aber dann: „Es war von Anfang an richtig gut von den Zuschauerzahlen her und dann ist das immer weiter gewachsen.“ Man habe allen Widrigkeiten Stand gehalten und sich auch von unheimlich vielen Neidern nichts anhaben lassen.

„Bares für Rares“ hat Jubiläum: Beinahe hätte die Sendung ohne Horst Lichter stattgefunden

In diesem Zuge kann er sich auch einen Seitenhieb auf eine bestimmte Zeitung nicht verkneifen: „Dann natürlich die Presse. Da muss man wirklich hervorheben: Die Bild hat auch immer versucht, alles schlecht zu schreiben und uns Sachen vorzuwerfen, die halt nicht so waren. Wir hatten aber auch gute Presse.“ Sein Dank gilt den Zuschauern, die die Trödelsendung erfolgreich gemacht haben und er verspricht: „Ich denke, wir werden noch ein paar Jährchen machen und sind mega stolz, euch eine geile Show zu bieten. In dem Sinne, danke an euch alle für zehn Jahre ‚Bares für Rares‘.“ Schmunzelnd fügt er noch hinzu: „Ja da hätte nie einer gedacht, dass der Eifeler so lange durchhält.“

Ohne Horst Lichter und Walter Lehnertz wäre „Bares für Rares“ wohl nicht das Kult-Format, das es heute ist. Der 80-Euro-Waldi verriet in seinem Jubiläums-Statement aber auch, dass es beinahe ganz anders gekommen wäre: „Dann haben wir natürlich Riesenglück gehabt, das wissen vielleicht viele nicht: Unser Horst Lichter, wir haben den geilsten Moderator, den wir haben konnten, obwohl die ja wollten, dass er das gar nicht macht. Die haben gesagt: Du bist kein Trödel-Onkel, du bist Koch. Er hat’s trotzdem gemacht und siehe da, zehn Jahre ‚Bares für Rares‘.“

Die Zukunft einer anderen deutschen Show ist hingegen weniger gewiss: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Thomas Gottschalk (73) endgültig von „Wetten, dass..?“ Abschied nimmt. Verwendete Quellen: Instagram/waldi_baresfuerrares