Yvonne Woelke und Peter Klein gemeinsam in Show zu sehen – deutsche Version von „The Block“?

Von: Sina Koch

Seit Monaten ist das Ehedrama von Peter und Iris Klein in den Schlagzeilen. Seine vermeintliche Affäre Yvonne Woelke wird nun mit ihm für eine Renovierungsshow vor der Kamera stehen:

Gibt es nach dem Ehe-Aus doch ein Happy End für Peter Klein? Anfang des Jahres waren Peter Klein und Yvonne Woelke nach Australien gereist um beim RTL-Dschungelcamp als Begleitperson ihre Freundin und seinen Schwiegersohn zu unterstützen. Doch mit der turbulenten Zeit nach dem Dschungelcamp haben sie nicht gerechnet: Iris Klein wirft ihrem Mann eine Affäre vor.

Peter Klein und Yvonne Woelke schon bald gemeinsam vor der Kamera zu sehen

Im Netz haben sich Iris und Peter Klein eine Schlammschlacht geliefert und in ihren Instagram-Storys immer mehr über ihre zerrüttete Ehe enthüllt. Peter Klein, der zwar zugibt, sich in Yvonne Woelke verliebt zu haben, bestreitet eine Affäre mit der Schauspielerin vehement. Erst kürzlich sorgte ein Schnappschuss für Aufregung.

Yvonne Woelke und Peter Klein werden zusammen im Baumarkt fotografiert – was Noch-Ehefrau Iris darin bestätigt, dass ihr Mann sie doch betrogen habe. Doch damit nicht genug: Peter Klein und Yvonne Woelke werden nun noch öfter gemeinsam zu sehen sein – und zwar in einer RTL-Sendung!

Peter Klein und Yvonne Woelke machen bei Renovierungsshow mit – neue „The Block“-Version

In diesen Wochen stehen Yvonne Woelke und Peter Klein nun zusammen für RTL vor der Kamera. Entsprechende Berichte von Bild hat RTL gegenüber DWDL.de nun bestätigt. Dabei soll es sich um die deutsche Version einer Renovierungsshow handeln, die in Australien bereits in der 19. Staffel ausgestrahlt wird.

In „The Block“ geht es um vier oder fünf Paare, die gegeneinander antreten, um Häuser oder Wohnungen zu renovieren und zu gestalten und sie für den höchsten Preis auf einer Auktion zu verkaufen. Mit einem festen Budget müssen die Kandidaten die Häuser oder Wohnungen neu gestalten. Wer anschließend den höchsten Verkaufspreis erzielt, gewinnt.

Peter Klein und Yvonne Woelke in Renovierungsformat – deutsche „The Block“-Version

Wie DWDL.de berichtet, soll die die deutsche Version von „The Block“ unter anderem in einer kleinen Siedlung in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden. Ein neues Format für den Unterhaltungssender RTL – dabei haben Renovierungsshows hier eine lange Tradition.

So renovierte und dekorierte etwa Tine Wittler in der RTL-Sendung „Einsatz in 4 Wänden“ die Wohnungen der Zuschauer. Private Einblicke in fremde Wohnzimmer! Ob auch Peter Klein und Yvonne Woelke in ihrem TV-Projekt weitere private Einblicke geben werden, bleibt vorerst abzuwarten. (sik)