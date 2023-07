Darum schalteten am Mittwochabend um 21:45 Uhr sehr viele TV-Zuschauer ARD und ZDF ab

RTL profitiert

Am Mittwochabend (26. Juli) konnten die ARD und das ZDF gute Einschaltquoten um 20:15 Uhr einheimsen. Ab 21:45 Uhr sank das Zuschauerinteresse allerdings enorm. Warum?

Köln - Die ARD sendete am Mittwoch (26. Juli) zur Primetime um 20:15 Uhr eine Wiederholung des 2009 gedrehten Krimis „Die Mutprobe“ in ihrem „FilmMittwoch im Ersten“. Im Gegensatz dazu entschied sich der Mainzer Sender ZDF, eine neue Ausgabe der True-Crime-Fernsehreihe „Aktenzeichen XY … ungelöst“ mit Moderator Rudi Cerne (64) auszustrahlen. Beide Sendungen liefen bis 21:45 Uhr. Die Einschaltquoten der darauffolgenden Sendungen bei den Sendern zeigen laut AdScanner-Daten von dwdl.de ein überraschendes Ergebnis.

Einschaltquoten stürzen bei ARD und ZDF ab 21:45 Uhr massiv ein

Den Film „Die Mutprobe“ mit den Hauptdarstellern Elisabeth Lanz (52) und Heio von Stetten (63) sendete die ARD bereits im Jahr 2011 als deutsche Fernsehpremiere. 4,06 Millionen Menschen schalteten den Krimi zur Primetime ein und bescherten dem Ersten einen Marktanteil von 16,6 Prozent. Noch besser lief es für das ZDF und „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Mit einer Einschaltquote von 20,5 Prozent und 5,00 Millionen Zuschauern lief der TV-Mittwochabend für das ZDF überaus erfolgreich.

Die nachfolgende Wirtschaftssendung in der ARD „PlusMinus“, sowie das Nachrichtenmagazin „heute-journal“ im ZDF, mussten nach den vorangegangenen Sendungen aber ein deutlich schwindendes Zuschauerinteresse hinnehmen, so wie auch schon einen Tag zuvor am Dienstag (25. Juli), als die Einschaltquoten der beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF rapide abstürzten.

Interessant zu beobachten ist, wie es nach den Sendungen ab 21:45 Uhr weiterging. Bevor das ZDF nach „Aktenzeichen XY … ungelöst“ die Nachrichten zwei Minuten später ab 21:47 Uhr ausstrahlte, erfolgte zunächst ein Werbeblock. Offenbar ein Grund für die TV-Zuschauer auf einen anderen Sender zu wechseln. Denn laut Ad-Scanner-Daten von dwdl.de brach das Zuschauerinteresse ab diesem Zeitpunkt rapide ein. Der Kölner Sender RTL konnte dadurch beispielsweise stark profitieren.

„Die Bachelorette“ und RTL profitieren ab 21:45 Uhr vom Zuschauerschwund bei ARD und ZDF

Bei RTL lief ab 20:15 Uhr die dritte Folge der neuen Staffel von „Die Bachelorette“. Das Interesse der Zuschauer sank im Verlauf der Sendung - vor allem nach Werbepausen - ehe das RTL-Dating-Format ab 21:45 Uhr seinen Höhepunkt erreichte. Da ARD und ZDF viele Zuschauer nach Ende ihrer Sendungen um diese Uhrzeit verloren, ist davon auszugehen, dass viele Menschen umschalteten und bei RTL blieben.

„Die Bachelorette“ konnte mit Folge drei eine Gesamtreichweite von 1,07 Millionen Fernsehzuschauern erzielen. Bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 0,47 Millionen Menschen das Format und sicherten dem Sender einen Marktanteil von 4,5 beziehungsweise 9,9 Prozent Marktanteil.

Im Gegensatz dazu schnitt die neue Ausgabe der RTLZWEI-Doku „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ schlechter als RTL ab und verlor erneut das Duell um die Quote. Mit 0,46 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum (Marktanteil 1,9 Prozent) und 0,23 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern (Marktanteil 5,0 Prozent) musste RTLZWEI mit dem Reality-Star Daniela Katzenberger (36) eine weitere bittere Quoten-Niederlage hinnehmen, wie auch in der Woche zuvor. Verwendete Quellen: dwdl.de, quotenmeter.de

